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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قاوم السكر والسرطان.. فوائد لن تتخيلها لحليب الأبل في سيناء

حليب الإبل مغذي ومعالج
حليب الإبل مغذي ومعالج للامراض في سيناء

حبا الله  حيوان الابل  بقدرات عظيمة تمكنه علي تحمل السير لمسافات طويلة، فوق تلال الرمال الناعمة، وسط صحراء قاحلة يندر فيها الزرع والماء، وتكثر فيها الرياح والعواصف الرملية الشديدة.  ،وقد  أطلق علي الابل في سيناء   "سفينة الصحراء"لتكيفه مع المعيشة في ظروف صعبة وقاحله خاصة في سيناء ، حيث قلة العشب والماء. ، ولحليب الابل خصائص وفوائد عديدة غذائية وعلاجية .

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ويستطيع الجمل العطشان أن يشرب أكثر من مئة لتر من الماء دفعة واحدة، دون أن يحدث له أي ضرر، ولا تبقى هذه المياه في أمعائه، ولكنها تنساب داخل أنسجة جسمه فوراً. 


ويشتهر حليب الإبل بخصائصه العلاجية النافعة في مقاومة الأمراض كالسكري والسرطان فمن المعروف أنه يساعد على خفض جرعة الإنسولين اللازمة للتحكم بمستوى السكر في الدم. 
 

وقال الدكتور عبد الشافي،  أنه منن الناحية العلمية ، يحتوى لبن الإبل على عناصر غذائية نظراً لتغذيتها على نباتات طبية أو صحراوية تتكون من بعض العناصر الكيميائية الهامة التى لها مردود ايجابى على الصحة الإنسان.


ويمكن أن  يكون لها  مردود إيجابى على مرضى السكر والكبد ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى تليف الكبد، لكن لا نستطيع التأكيد على أن لبن الإبل بمثابة علاج لهذه الأمراض.
وقد ثبت أن فوائد حليب الابل أنه يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2.، ويحتوي الحليب على بروتينات شبيهة بالأنسولين، والتي قد تكون مسؤولة عن نشاطه المضاد لمرض السكر. الأنسولين هو هرمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن حليب الابل يوفر ما يعادل 52 وحدة من الأنسولين لكل 4 أكواب (1 لتر). كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك، مما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.
 

حليب النياق ( الإبل ) 

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ،ان جميع الأمراض الخطيرة اليوم ، كلها سببها الأكل الغير صحي وخاصة المصنعات بالمواد الحافظة و المواد الخطيرة  في الخضروات  و الفواكه  . و من كثر أكله كثر مرضه ، و من قل أكله قل مرضه .فلنعرف ماذا نأكل و ماذا نشرب ؟ و نقنن في الأكل و الشرب الصحي .فصحة الإنسان فوق كل اعتبار ، فصحتك هي حياتك و ثروتك .


 يقوي المناعة:

 

وأشار الي أن حليب النياق مفيد جداً لجسم الإنسان ، فهو يقوي المناعة و يعتبر مادية قوية لمكافحة الأمراض و السرطانات ،و يعتبر علاجاً فعالاً لمرضى السكري و السرطان ،.لذا فإن  حليب النياق غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة .


كما يعالج  حليب النياق  الفيروسات الخطيرة مثل فيروس ( سي ) .و بشكل عام يعتبر حليب النياق غذاء مفيداً و دواءً فعالاً 
 

ومن جانبه.. قال سليمان العياط معلق رياضات الهجن   ،وباحث في التراث السيناوي ، أن المجتمعات الصحراوية التى تقوم بتربية الإبل تعظم من مكانة ألبان الناقة ، لاستخدامها  في علاج الكثير من الأمراض،.
 

كما يستطيع الجمل أن يسير فوق الصخور الصلبة شديدة الحرارة، دون أن يشعر بأي تعب أو ألم بواسطة هذا الخف السميك..ولهذا فقد صار الحيوان المناسب للصحراء عبر تاريخ الإنسان، ولا يستطيع سكانها الحياة بدونه واتخذوه وسيلة لانتقالهم، وهو يستطيع أن يقطع الصحراء مكتفيا بالطعام القليل والماء القليل.

وقال انه الي  وقت قريب كانت القباءل تقيس  عز القبيلة وقوتها بعدد الإبل التي تمتلكها، فكلما كثر عددها أصبح للقبيلة شأن كبير.. كما كانت في الوقت نفسه ثمناً للأفراح ، فمهر العروس من النياق، وكلما زاد عدد النوق زاد قدر العروس، وقصة عبلة مشهورة ومعروفة للجميع، حين اشترط والدها على عنترة مئة من النوق المغاتير ، وكانت الإبل في الأتراح ثمناً لوقوف الدم.وتدفع ديةً للقتل الخطأ غير المقصود، حسبما يقرره عقلاء القوم. أو حسبما اتفق عليه الجميع وقتها.

 

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الابل خصائص حليب علاجية سيناء

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