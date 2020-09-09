كل ما تريد معرفته عن مستشفى السلام البيطري.. أكبر صرح في العالم لعلاج الإبل في السعودية

الإبل حيوان مشهور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث في دولة شبه الجزيرة العربية، فنجد أن العرب وخاصة دول الخليج يولون أهمية خاصة للإبل ورعايتها فهي خير صديق ورفيق في الصحراء والطرق الوعرة.









الإبل تمثل مصدر اعتزاز وفخر لرعاتها على مر العصــور التاريخية في المملكة العربية السعودية، ويمتازون بصفـات متنوعة عن غيرهم من الرعاة، تعد أبرزهــا الاعتزاز الــذي يميز طباعهم ، وثقتهم بالإبل، باعتبــارها الحيــوان الذي يشاـركونه فـي كثير من تفاصيل حياتهم اليومية.









أطلقت المملكة العربية السعودية ، أكبر مستشفى في العالم لعلاج الإبل وإجراء البحوث العلمية الخاصة بذلك الكائن الجميل والتي لها كل صلة بمنطقة القصيم بوسط المملكة.









حضر أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، افتتاح المنشأة التابعة لمجموعة مستشفى السلام البيطرية لتكون أول صرح طبي من نوعه في العالم، تحت اسم "مستشفى السلام البيطري"، الذي تم بناؤه بتكلفة 100 مليون ريال سعودي ، ويمكن أن يستوعب ما لا يقل عن 4000 جمل في وقت واحد، و يديرها خبراء لخدمة الإبل في جميع أنحاء المملكة.









ولطالما أُطلق على هذا الحيوان لقب "سفينة الصحراء" لكونه شريان الحياة لسكان الصحراء ، حيث يوجد أكثر من مليون جمل في المملكة العربية السعودية ، تشكل مركزًا لأحداث مختلفة ، بما في ذلك السباقات التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية.









ويحتوي مستشفى السلام البيطري أيضًا على منشأة بحثية لتشخيص الأمراض المتعلقة بالإبل، كما يمتد المشروع ، الذي تبلغ قيمته 100 مليون ريال سعودي ، على أكثر من 70 ألف متر مربع ومن المؤمل تحسين المرافق البيطرية في المملكة.









يمكن لمرافق الفحص في المستشفى استيعاب 144 من الإبل بينما تتسع الحظائر لـ 4000 من الإبل في نفس الوقت.









وتحتوي المعامل المركزية المتخصصة بالمستشفى على أكثر من 60 قطعة من المعدات والأجهزة التي يمكنها إجراء 160 نوعًا من التحليلات.









كما أن لديهم وحدة إبل صغيرة ، ووحدة العناية المركزة ، ووحدة الأشعة المقطعية ، وكذلك المسارح الجراحية، هذا إلى جانب مركز أبحاث في محاولة لتطوير علم الأجنة الخاص بالإبل للمشاركة في سباقات الجمال التي تدر أموالا طائلة، فضلا عن مسابقات ملك جمال الإبل التي تصل جائزتها إلى نحو 10 ملايين دولار وتقام كل عام.









ومن الأهداف الرئيسية لإنشاء المستشفى تحسين عملية التكاثر والتخصيب في الإبل ، حيث يضم المرفق مركزًا متخصصًا لتكنولوجيا نقل الأجنة، ويهدف المستشفى للمساعدة في رفع معدل إنتاج الأجنة في الإبل من 100 إلى 700.









وتستهدف المملكة العربية السعودية من وراء إنشاء أكبر صرح طبي للإبل في العالم أن تمثل أيقونة عالمية في علاج الإبل، فضلا عن كونها وجهة دول الخليج، وأن تساهم بشكل مباشر في تنمية اقتصاد الإبل الذي يعد أحد أكثر الاقتصاديات الكبرى في عالم التجارة والسباقات وغيرها.



