إصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد الدماطى مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى أمام عزبة نظيف مركز طنطا.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى طنطا الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق وتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة.