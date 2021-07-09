بروكسى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد وعينه على الممتاز

يبدأ فريق الكرة الأول بـ نادي بروكسي ورك بالبحيرة غدا السبت، استعداداته للموسم الجديد بالقسم الثالث لمجموعة الإسكندرية.



وأشار محمد السنوسى مدير الكرة، إلى أن الجهاز الفنى قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد مبكرا حتى يتم التجانس سريعا بين اللاعبين القدامى والجدد المزمع التعاقد معهم مشيرا إلى أن هناك العديد من الصفقات المتميزة ستنضم للفريق تباعا خلال الفترة القادمة فى ظل حرص إدارة نادي بروكسي على تدعيم الفريق بقوة لتحقيق الهدف الذي يسعى له الجميع بالتأهل لـ الدورى الممتاز بالموسم المقبل.



على جانب أخر عقد الكابتن محمد حامد المدير الفنى لفريق بروكسي عدة اجتماعات مع بقية أفراد الجهاز خلال الأيام الماضية شرح خلالها برنامج إعداد الفريق وتم حسم موقف اللاعبون المستمرون وكذلك الصفقات الجديدة.



من جانبه أكد الكابتن حامد عبد الجليل مالك النادى والمشرف العام على فريق بروكسي أن مجلس الإدارة وفر كل متطلبات الجهاز الفني ويقف بقوة وراء الجهاز واللاعبين لتحقيق الهدف الرئيسي والحلم الذى يداعب الجميع بالصعود للممتاز ب.

الجهاز الفني لـ نادي بروكسي



الجهاز الفنى لـ نادي بروكسي يضم محمد حامد مديرا فنيا وإيهاب ربيع ودسوقي مصطفى مدربين وإبراهيم الحضرى مدربا للحراس والدكتور محمود عبد الرسول طبيبا ومحمد السنوسي مديرا للكرة ومحمد خضر مدير ادارى.