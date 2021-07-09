عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروكسى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد وعينه على الممتاز

صدى البلد

يبدأ فريق الكرة الأول بـ نادي بروكسي ورك بالبحيرة غدا السبت، استعداداته للموسم الجديد بالقسم الثالث لمجموعة الإسكندرية. 


وأشار محمد السنوسى مدير الكرة، إلى أن الجهاز الفنى قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد مبكرا حتى يتم التجانس سريعا بين اللاعبين القدامى والجدد المزمع التعاقد معهم مشيرا إلى أن هناك العديد من الصفقات المتميزة ستنضم للفريق تباعا خلال الفترة القادمة فى ظل حرص إدارة نادي بروكسي على تدعيم الفريق بقوة لتحقيق الهدف الذي يسعى له الجميع بالتأهل لـ الدورى الممتاز بالموسم المقبل.


على جانب أخر عقد الكابتن محمد حامد المدير الفنى لفريق بروكسي عدة اجتماعات مع بقية أفراد الجهاز خلال الأيام الماضية شرح خلالها برنامج إعداد الفريق وتم حسم موقف اللاعبون المستمرون وكذلك الصفقات الجديدة.


من جانبه أكد الكابتن حامد عبد الجليل مالك النادى والمشرف العام على فريق بروكسي أن مجلس الإدارة وفر كل متطلبات الجهاز الفني ويقف بقوة وراء الجهاز واللاعبين لتحقيق الهدف الرئيسي والحلم الذى يداعب الجميع بالصعود للممتاز ب. 

 

الجهاز الفني لـ نادي بروكسي 


 الجهاز الفنى لـ نادي بروكسي يضم  محمد حامد مديرا فنيا وإيهاب ربيع ودسوقي مصطفى مدربين وإبراهيم الحضرى مدربا للحراس والدكتور محمود عبد الرسول طبيبا ومحمد السنوسي مديرا للكرة ومحمد خضر مدير ادارى.

بروكسى فريق بروكسي نادي بروكسي الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

إخماد حريق في مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب

في ثاني اتصال.. الرئيس الأمريكي ينقل رسائل مهمة لنظيره الروسي

تظهر قبل الإصابة بـ 10 سنوات.. علامات منبهة للإصابة بجلطة دماغية

سامسونج تحضر لمفاجأة.. أرخص هاتف ذكي قابل للطي

مطلقة.. هيدي كرم تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أعطت إثيوبيا زمنًا كافيًا للتفاوض|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

شاهد | لحظة سقوط طيار شراعي وراكب بمنطاد في السعودية

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

العوضي يرد علي اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها: زوجتي خط أحمر

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ