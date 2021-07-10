توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 10 إلى الجمعة 16 يوليو 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 10 الى الجمعة 16 تموز 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يحمل اليك هذا الاسبوع بعض الاوضاع المربكة تتعب اعصابك وتعيش دوامة من الهموم والخلافات المحيطة بك ان وجود القمر في البيت الرابع، ينذر بمعارضة على خططك المستقبلية في المجال المهني، كما قد تطالعك ظروفاً شخصية تأخذ كل وقتك وتستنفذ كل طاقتك ومجهودك، وبالتالي تسبب لك المزيد من القلق والتوتر. لذلك انصحك بتخفيف نبرة الصوت وتجنب الانفعالات قدر المستطاع. فالوضع العام يبدو متقلباً وربما ينذر المتاعب والمشاكل.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

يحالفك الحظ ويدعمك كوكب الزهرة في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب. تواظب على تحمّل مسؤولياتك العائلية او الزوجية وتتمتع بروح رياضية جميلة تنشر المرح وتخفف من الضغوط التي قد يتعرّض لها أفراد العائلة. وستكون بالتالي الملاذ الآمن للجميع بدون استثناء. تقوى المشاعر العاطفية وتعزز الروابط.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

يبشر هذا الاسبوع بلقاء مهني قد يقلب المعايير فتشعر بتجاوب الكثيرين معك الأمر الذي سيساعدك على تحقيق اكثر من انجاز إن شئت سوف تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة. يسهل عليك التعارف وتكون العلاقات بناءّة ومفيدة كما يجب أن تعلم أن العمل ضمن المجموعة أمر محبذ ونافع جداً فلا تعمل وحيداً. سوف تشدّك النشاطات الاجتماعية والمهنية وستعود عليك ببعض المنفعة والطمأنينة.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

في الحب تبدو الأمور أقل وعداً، ويجعل أوضاعك الشخصية مبلبلة قليلاً، أو يعرّضك لانكماش وعدم ثقة بالنفس. ان وجود الزهرة في برج الاسد يبدل الجو المناخ العاطفي الى بعض الاحتكاكات والصراعات لا شك أنك تمرّ بفترة استثنائية تتناقض خلالها المشاعر وتولّد بعض الاحتكاكات وعدم الرضى فكن حذرا.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يلائمك وجود القمر في برجك فهو يحمل اليك القوة والعزيمة والنشاط ويقف الى جانبك ولذلك سوف يسهل عليك تسجيل نقاط جديدة ومهمة على سجل حياتك فتتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجدداً، فتصادف مساعدة ثمينة جداً. تكبر الاحلام والأماني هذا الاسبوع ويتحقق الكثير منها. أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح للحدث وتنكب على عيش حياتك بتفاؤل أقوى وأشد.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يحتفظ القدر لك بتطورات عاطفية مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة ويحمل اليك قصة عاطفية قد تكون استثنائية فتتغير حياتك ولسوف تشعر بقمة السعادة والاكتفاء وقد تتخذ قرارات مهمة وتتحدث هذه الفترة عن خطوبة او زواج او ارتباط جديد واذا كنت مرتبطا فيفاجئك الحبيب بقرارات مهمة او بعلامات حب وود.

برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تسمح لك الظروف الفلكية بالانفتاح على محيطك ودرس عرض مغر للانضمام الى مؤسسة جديدة ان انتقال عطارد لينضم الى الكواكب المجتمعة في برجك يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت تتوق لها. تميل الى منح الثقة للآخرين وتتحمس للمشاركة في اكثر من نشاط وتلبية أكثر من دعوة. ستكون الأنظار موجهة اليك نظراً لتمتعك بكاريزما هائلة. لا تضيع الفرص المميزة خلال هذه الفترة فالحظ قد لا يسعفك دائماً ولا تستطيع أن تجده كلما طلبته.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تشكو ابتداء من هذا الاسبوع من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك أو استياءك، وما يحملك مسؤوليات مضاعفة تثقل عليك. فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء بانتظار وقت افضل ان كوكب الزهرة لا يبشر بالسلام .

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

انه اسبوع الفرص الجيّدة جداً يحمل اليك نجاحا وتالقا وتقدما وانفراجا كما يعني فرصا مالية استثنائية تتعلق بسفر او طارىء يتوجب التصرف بسرعة لذلك يتوجب عليك بذل الجهود اليومية وغير اليومية يجب التخفيف من وقت اللهو والسعي في المقابل الى حصر الجهود وتكثيف الاهتمام باهداف واضحة. لا يجوز الاستخفاف بهذه الاجواء الاستثنائية وبالتالي عدم إضاعتها في المرح والاجتماعيات.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تبدو العواطف عميقة، بحيث قد تعرف الحب إذا كنت خالياً، أو تقدم على زواج إذا كنت مستعداً، أو تعطي وعداً بالزواج أو تلتقي من يهتف له قلبك، أو تعيش أوقاتاً استثنائية مع الزوج والحبيب وتمر بفترة شديدة من الانفعالات التي لا تنتسى. قد تلبي دعوات وتشارك في نشاطات، وتذهب للّهو وتقضي أوقاتاً حلوة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى أشخاص جدد تتبادل وإيّاهم الإعجاب. تصبو إلى شخص أو تحنّ إلى آخر فتقوم بمبادرة لم تجرؤ عليها سابقاً. تبدو متحمّساً جداً وتخوض مغامرة لم تكن في الحسبان.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تواجه هذا الاسبوع مسائل عدة طارئة معظمها على الصعيد المهني والمادي فما عليك الا ادارة اعمالك جيدا والابتعاد عن الاهمال والتقصير اذ ان وجود القمر يقلل من الزخم وتعاني من التباس ما يشير الى تاخير في عملية او مشروع او سفر لا تخالف القوانين احترم مبادىء المؤسسة التي تعمل لديها ولا تتأخر عن عملك كي لا تهدد موقعك او منصبك المهني, لا تستسلم للجو المشحون والمتشنج بل حاول تلطيفه فالظرف الفلكي يتطلب منك التريث والحكمة تكيف مع الاجواء ولا تسبح عكس التيار فقد يجرفك معه لا توظف اموالك بمشاريع وخطط جديدة انت تفتقد الى المناعة والحماية الفلكية في هذه الفترة ان الاضواء كلها مسلطة على ادائك وسلوكك .

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يخف الوهج العاطفي اذ ان هذا الاسبوع يحمل تناقضات وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة من التساؤلات. سوف تجد نفسك في موقع حرج وتضطر لاتخاذ قرار صعب ودقيق.فبطباعك متقلبة الى درجة الغضب والاستفزاز، وبالتالي قد تتصرف بأسلوب سلبي جداً تندم عليه لاحقاً.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يناسب موقع القمر في الصديق طاقتك ويعزز مركزك الحالي ويشجعك على التقدم بخطى جريئة واكتشاف معالم وطاقات جديدة لم تكن تعلم بوجودها في داخلك من قبل كما يوفر لك حيوية كبيرة ويزودك بالطاقة لتجديد نشاطاتك والقيام بالمساعي المطلوبة ويحمل اليك فرصا كثيرة تحسن من اوضاعك المهنية والمادية تريد ان تقتحم كل الساحات تتعلق بأعمال مشتركة لك او قضية عامة تزول بعض المشاكل بحيث يدفعك للانصهار مع محيطك بشكل راقٍ وفعّال ومثمر. فيكون التواصل مع الآخرين ناجحاً وبالتالي مشجعاً للمزيد من التحرّك والتقدّم.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تستفيد من دعم كوكب الحب لتظهر عواطفك بشكل جيد مل يولد رومنسية غذبة وتعاود الاتصال بالحبيب وتتوصل الى مصالحة قد تعرف قصة عاطفية مميزة أو لقاء استثنائياً أو أوقاتاً سعيدة لا تنساها، فهذا الاسبوع يحمل جديداً بدون أيّ شكّ، قد يترجم بحسم إيجابي أو سلبي لعلاقة ما إذا كنت تريد حلاً فقد يطرح ايضاً. كذلك إذا كنت على علاقة عاطفية ناشئة، فقد تعرف آفاقاً جديدة وتطلّعات وعروضاً. تفتح صفحة أو تطوي أخرى. تسكنك حماسة كبيرة وقوّة داخلية تدفعك نحو اتخاذ قرارمصيري .



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يحميكالكواكب مجتمعة في السرطان الصديق ويحمل اليك الامال الكثيرة كما الاحلام التي تود ان تحققها ومن غير المستغرب ان تشعر بحماس كبير جدا وباستعداد للمواجهة والقتال اذا استدعى الامر فتتعدّد الاتجاهات في هذا الاسبوع المليء بالحسابات والشؤون المالية والمصرفية والاتفاقات. لكن المريخ يحذرك من التهور والتحدي وعرض العضلات والسباحة بالماء العكرة كأن تقلق بشأن عملية ما، أو تصطدم بشريك أو حليف مهني أو بأحد المصرفيين أو المسؤولين الماليين. تخدمك الليونة والدبلوماسية على قبول بعض الأوضاع والتعامل معها بواقعة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لا تسمح لك المزاجية بالحكم الصائب على الامور وقد تسبب لك المزيد من التوتر والفتور فكوكب الزهرة ما زال يراوح مكانه في برج الاسد ويتسبب بالقلق من دون اسباب وجيهة, تشعر ببعض الانكماش وقد لا تنجح في التعبير عن رايك كما انت تريد تمالك نفسك وانظر إلى كل ما يمكن أن تقدمه الحياة من سعادة , في جميع الاحوال تكون مناسبة للخروج من العزلة وإحياء التوازن العاطفي.

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

وجود القمر لا يبشر بالهدوء هناك مناورات ولقاءات تجري في الكواليس لافشال مخططاتك او لازاحة الاضواء عنك لكن بالرغم من الطباع المتقلبة سوف تحقّق تطورات مذهلة في هذا الأسبوع المميّز، الذي يحمل اليك حلولاً للمشكلات السابقة وطّياً لصفحة ماضية، من أجل انطلاقة جديدة وتعلّم أساليب أخرى ايجابية جدّاً ومناسبة لعملك. تتعطّش للمعرفة وتستفيد من إمكانات الغَرف منها والانفتاح على آفاق جديدة تثير فضولك. تتلقى النصائح المفيدة في الوقت المناسب، وتجد ضالّتك لطرد المخاوف والهواجس.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تسكنك مشاعر خاصة في هذا الأسبوع الذي يبشّر بأجواء ايجابية وراحة البال والتقدم الصحي وبالحب والرومنسية اللقاءات العذبة والاستثنائية. قد تعيش حلماً وتعقد صداقة ممتازة او تصادف لقاءً مصيريّاً. تهدأ الأمور وتعيش أوقاتاً روتينية لكنّها عذبة أيضاً، فتعقد صداقات جيدة مع أشخاص جدد، وتسعد برفقة الأصدقاء القدامى كما برفقة الأولاد والمحيط العائلي.



برج الجدي

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

لا تعاند ولا تفرض رأياً فعنادك يسبب المتاعب ويضعك حاليا وجها لوجه امام اخصام انت بغنى عن خصومهتم انه اسبوع متقلب تجد نفسك غارقا في بحر من الهواجس والضغوط تحمل لك الارباك وربما وعكات صحية ايضا, ويشير الى وضع معقّد، يطالبك بمضاعفة الوقاية والحذر وقيادة السيارة بهدوء وتروّ، وحماية الذات من بعض المجازفات والانتباه للصحّة. قد تكون اعصابك متوتّرة، وتخضع لتجارب ثقيلة. تواجه بعض القضايا المربكة، فتفتقر الى سلامة التواصل مع الآخرين، ما يثير غضبك ويعرّضك للنزاعات. .

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، فتعمل جاذبيتك على اسر الناس. تحاول ايجاد الاطار الصالح لتحديد علاقاتك الشخصية، والعاطفية والعائلية. تتصالح مع بعض المحيط وتبحث عن الانسجام، اما اذا كنت عازباً، فقد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تتميز هذا الأسبوع بأفكار هائلة تستطيع أن توظّفها في الإطار الصحيح، وتستفيد منها في الوقت الملائم. تعبّر عن أفكارك بمهارة وبلاغة تفتحان لك كل الأبواب. إيّاك ان تستسلم، بل إلجأ الى الإصرار والإلحاح حتى تنال ما ترغب، لأنّ الحظ يحمل إليك الأخبار السارّة، وينفخ فيك نار الحماسة ويجعلك تدقّ كل الابواب، رافضاً التراجع خطوة واحدة. تلتقط الإشارات بسرعة غريبة، وتتفوّق على الآخرين، زملاء أو منافسين. تدافع عن مواقعك ومواقفك بشراسة، وتستثمر في المكان المناسب. تحارب الرياح، إذا لزم الامر، باحثاً عن استقرار تحتاج إليه. يساعدك على إنجاح خطواتك، تحليل ذكيّ ومنطقي للأمور.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

‏قد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من التردّد والشكوك وعدم الأمان. تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك أو استغلال بعض الأصدقاء كرمك، كما قد يثير الآخر ‏غيرتك، أو أنت من يثير غيرته. حاذر التكاذب والغشّ، كما التوتر المحتمل مع الزوج أو الحبيب في هذه الأثناء. لا تصغ إلى النميمة والإشاعات، بل حاول أن تفهم الحقيقة من فم الإنسان المعني مباشرة. إبحث عن هذه الحقيقة من المنبع ولا تشتّت أفكارك.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تتلقى الاخبار الطيبة وتستقيم الأمور وتتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث. تثبت موقعك وتلتقط الفرص المالية وتحقق انتصارات في مجالات التجارة والترويج والاعلان والشان العام اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا والابحاث والعلوم والحسابات بحيث تدعمك المصارف بكل ما تحتاجه النتائج مشجعة جدا وفرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، تتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك, إنه الوقت المناسب للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر والالتزام بخط حديث، أو للحصول على دور مميّز في العمل، أو للتوجّه إلى الناس والجماهير.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

في الحقيقة ان وجود كوكب الزهرة في يدللك بشكل لم تعرفه من قيل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات. سوف يشعر مولود بالراحة والهناء ولا بد أن ينعكس الوضع النفسي هذا على مجرى العلاقة مع الحبيب أو الشريك فتسود الرومانسية ويسيطر جو دافىء بين الفريقين قد تقع في الحب إذا كنت عازباً أو يغريك وجه جديد فتهتم لأمره وتراقب تحركاته كما قد تبدأ قصة حب بصورة مفاجئة وغريبة حيث تلعب الصدفة دوراً رئيسياً.