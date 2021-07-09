توقعات الأبراج الجمعة 9- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك تألقا وفتنة وتعتني جيدا بمن تحب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: الشمس والقمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

عاطفيا: اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك.

صحيا وعاطفيا: القمر بمنزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.

مهنيا: المخلصون يساندونك وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الزملاء

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

مهنيا وعائليا: الفلك ينصحك بالحفاظ على الدقة في عملك، واقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش، الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.

عاطفيا وعائليا: فينوس والمريخ بمنزل الحظ يساعدانك على الاقتراب بذكاء ممن تحب.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يعدك عطارد بالتألق وتعرف كيف تتفاوض وتؤثر في الآخرين.

مهنيا: القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: الفلك يدعم خطواتك.. تعمل بحماس، وتتضح الأمور من حولك، وتجد حلا لقضية شائكة.

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية، خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.