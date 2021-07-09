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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توقعات الأبراج الجمعة 9- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

 

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك تألقا وفتنة وتعتني جيدا بمن تحب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

توقعات الأبراج الخميس 8- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.

 

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: الشمس والقمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.
عاطفيا: اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

 

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك.
صحيا وعاطفيا: القمر بمنزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

 

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.
مهنيا: المخلصون يساندونك وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الزملاء

 

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.
مهنيا وعائليا: الفلك ينصحك بالحفاظ على الدقة في عملك، واقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال

 

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش، الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر

 

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.
عاطفيا وعائليا: فينوس والمريخ بمنزل الحظ يساعدانك على الاقتراب بذكاء ممن تحب.

 

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

 

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يعدك عطارد بالتألق وتعرف كيف تتفاوض وتؤثر في الآخرين.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك

 

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: الفلك يدعم خطواتك.. تعمل بحماس، وتتضح الأمور من حولك، وتجد حلا لقضية شائكة.
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية، خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

الأبراج توقعات الأبراج الصعيد المهني العاطفي والصحي الوضع الفلكي

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