توقعات الأبراج الجمعة 9- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك تألقا وفتنة وتعتني جيدا بمن تحب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: الشمس والقمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.
عاطفيا: اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك.
صحيا وعاطفيا: القمر بمنزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.
مهنيا: المخلصون يساندونك وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الزملاء
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.
مهنيا وعائليا: الفلك ينصحك بالحفاظ على الدقة في عملك، واقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش، الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.
عاطفيا وعائليا: فينوس والمريخ بمنزل الحظ يساعدانك على الاقتراب بذكاء ممن تحب.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يعدك عطارد بالتألق وتعرف كيف تتفاوض وتؤثر في الآخرين.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: الفلك يدعم خطواتك.. تعمل بحماس، وتتضح الأمور من حولك، وتجد حلا لقضية شائكة.
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية، خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.