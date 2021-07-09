مواقفها نبيلة.. رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى جيهان السادات

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ببالغ الحزن وعميق الأسى، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معبراً عن حزنه العميق لرحيل نموذج فريد للمرأة المصرية، مثمناً دورها الوطني، ومواقفها النبيلة أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وإسهاماتها الاجتماعية والثقافية ورعاية العديد من الأنشطة النسائية والطلابية والشبابية.



وتتقدم أسرة جامعة كفر الشيخ بخالص العزاء للأستاذ جمال السادات والأسرة الكريمة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".