عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواقفها نبيلة.. رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى جيهان السادات

صدى البلد

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ببالغ الحزن وعميق الأسى، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معبراً عن حزنه العميق لرحيل نموذج فريد للمرأة المصرية، مثمناً دورها الوطني، ومواقفها النبيلة أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وإسهاماتها الاجتماعية والثقافية ورعاية العديد من الأنشطة النسائية والطلابية والشبابية.

نموذجًا للرقي والعطاء بلاحدود.. وزيرة التخطيط تنعي جيهان السادات

أماني الطويل: كلمة مصر في مجلس الأمن معبرة عن مجمل أزمة سد النهضة


وتتقدم أسرة جامعة كفر الشيخ بخالص العزاء للأستاذ جمال السادات والأسرة الكريمة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

جيهان السادات وفاة مصر السادات أنور السادات

موضوعات متعلقة

نائبة تنعى جيهان السادات: قدمت إسهامات عظيمة لمصر طوال حياتها

برلمانية تنعى جيهان السادات: سطرت جزءا أصيلا من تاريخ مصر

نموذج مميز للمرأة المصرية.. محافظ كفر الشيخ ينعى جيهان السادات

إصابة 3 أشخاص بحالة تسمم غذائي في كفر الشيخ

امتحانات الثانوية العامة.. تطهير وتعقيم 86 لجنة بـ كفر الشيخ

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث بـ كفر الشيخ

«صحة كفر الشيخ» تعلن اعتماد وحدتين جديدتين لطب الأسرة

محافظ كفر الشيخ: أنهينا كافة الاستعدادات لماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أماني الطويل: خطة أثيوبيا لبيع مياه النيل سبب مشكلة سد النهضة

السجون تستعد لاجراء امتحانات الثانوية العامة للطلاب المحبوسين

الاتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف حارس مرمى الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

موعد عيد الأضحى 2021 رسميا؟.. الوقفة الإثنين والعيد الكبير الثلاثاء

فيروس أشد فتكا من كورونا .. تقرير بريطاني صادم يحذر من خطر مخيف

مثل جاكلين كينيدي.. ماجدة خيرالله تطالب بتقديم أعمال فنية عن جيهان السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

رسميًا.. لاعب الأهلي في الجونة حتى 2024

وزير التعليم يكشف مفاجأة: طلاب الثانوية العامة اشتروا إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ