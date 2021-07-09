أماني الطويل: كلمة مصر في مجلس الأمن معبرة عن مجمل أزمة سد النهضة

قالت الدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن كلمة مصر فى مجلس الأمن أمس الخميس كانت معبرة عن مجمل الوضع فى أزمة سد النهضة سواء فيما يتعلق بالتفاوض، أو اختراق القانون الدولى التى قامت به إثيوبيا بالملء الثانى لأزمة سد النهضة.

وأضافت "الطويل"، خلال استضافتها ببرنامج الجمعة فى مصر المذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن ملف سد النهضة أزمة مؤثرة على المحيط الإقليمى والدولى لعدد كبير من الدول.

وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفى الذى أقامه السفير سامح شكري ، وزير الخارجية أمس الخميس كان هاما للغاية وطرح خلاله مزيدا من القضايا المتعلقة بهذه الأزمة وقام بالرد خلاله على الأطروحات غير الحقيقية الخاصة بوزير الرى الإثيوبى.

يذكر أن ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية يستكمل اتصالاته المكثفة عقد جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ليلتقي مجدداً بنظيرته السودانية د. ⁧‫مريم الصادق المهدي‬⁩ لمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩.

كما التقى الوزير شكري باللجنة العربية المعنية في مجلس الأمن والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب‬⁩ ⁧‫والجامعة العربية‬⁩.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال جلسة مجلس الأمن أمس الخميس أن مصر تواجه تهديدا وجوديا؛ بسبب تعنت إثيوبيا الذي سبب أزمة سد النهضة محذرا من محاولات إثيوبيا السيطرة على نهر النيل.

وقال وزير الخارجية في كلمة مصر التي ألقاها أمام مجلس الأمن، امس الخميس، في الجلسة المنعقدة تحت عنوان “الأمن والسلم في افريقيا” أن اثيوبيا بنت جدارا ضخما على شريان الحياة وجدارا ضخما من حديد وفولاذ ، وأن مصر حذرت من قبل في الجلسة الاولى من مغبة السعي على السيطرة على نهر النيل".

وأضاف “دعونا أشقائنا الذين نتشارك معهم النيل لتجنب تصاعد التوتر والتحلي بالمسئولية”، مؤكدا أن رد فعل مصر على محاولات السيطرة الاثيوبية وعرقلة المفاوضات اتسم بضبط النفس.

