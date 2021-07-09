عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مثل جاكلين كينيدي.. ماجدة خيرالله تطالب بتقديم أعمال فنية عن جيهان السادات

ماجدة خيرالله - جيهان
ماجدة خيرالله - جيهان السادات

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، إن شخصية السيدة الراحلة جيهان السادات، لم يتم تجسيدها بالمساحة الكافية في فيلم «أيام السادات»، مشيرة إلى أنه لم يتم ترشيح فنانين غير «ميرفت أمين ومنى زكي» لتجسيد دور السيدة الراحلة في الفيلم، اللاتي جمعتهن جلسات مع قرينة الرئيس الراحل خلال مرحلة الإعداد للفيلم. 

وأضافت ماجدة خير الله، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن شخصية الراحلة جيهان السادات لم يتم تجسيدها بشكل فعال في فيلم أيام السادات، حيث ظهرت كشخصية مكملة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، على الرغم أنها كانت شخصية فعالة داخل مصر وخارجها. 

txt

رحلت أم الأبطال.. رئيسة المجلس القومي للمرأة تنعي جيهان السادات

txt

القومي للمرأة ينشر لقطات من حفل تكريم السيدة جيهان السادات

وأكدت ماجدة خيرالله، أن الراحلة جيهان السادات يمكن أن يتم تناول حياتها وسيرتها في عمل فني مستقل سواء كان هذا العمل دراما أو سينما، مؤكدة أن هذا حدث في تناول شخصية جاكلين كينيدي التي تم تناول سيرتها في العديد من الأفلام قبل مقتل «كيندي» وبعده. 

 

وألمحت ماجدة خيرالله أن جيهان السادات لم تأخذ هذه المساحة في تناول سيرتها على الرغم من دورها الفعال في الحياة الاجتماعية، وكانت تلقي محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتد دورها حتى بعد وفاة زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لافتة إلى أنها ترى أن ميرفت أمين هي الأقرب أيضًا لتجسيد شخصية جيهان السادات. 

 

وقالت ماجدة خيرالله، أنها التقت بالراحلة جيهان السادات مرة وحيدة في بداية عملها بالصحافة في مجلة أخر ساعة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء حدث خلال مؤتمر لقرينة الرئيس الراحل، وأن كل الحضور كانوا يقفون في انتظار قدومها، وأنها اقتربت منها سريعًا، وحينما وصلت لها بعد تخطي الحرس، وطلبت رقم الهاتف منها، أوصلتها بالمذيع أحمد فوزي (السكرتير الخاص بها)، مشيرة إلى أن بعد ذلك حدثت أحداث مقتل الرئيس السادات. 

 

وشددت ماجدة خيرالله على الدور الفعال للراحلة جيهان السادات في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن دورها لم يقتصر على كونها قرينة الرئيس، وامتد دورها الإجتماعي بمحاضرات لها في جامعات أمريكية.

 

وفاة جيهان السادات

رحلت اليوم الجمعة عن عالمنا السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، وذلك عن عمر يناهز 88 عاما.

 

مولدها ونشأتها 

ولدت جيهان صفوت رؤوف المعروفة بجيهان السادات نسبة إلى الرئيس الراحل في 29 أغسطس 1933، لأب مصري يعمل أستاذا جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية، وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل"، وحصلت على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، ثم ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، ثم دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

 

زواجها من الرئيس السادات

التقت مع أنور السادات للمرة الأولى في السويس (شرق) لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات هن رقية وراوية وكاميليا.

وتزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكراً قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا.

وأنجبت منه ثلاث بنات هن لبنى ونهى وجيهان وولدا واحدا وهو جمال، علما بأنه كان متزوجا من سيدة أخرى قبلها، وهي إقبال ماضي، وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا.

جيهان السادات أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام.

واهتمت  بـ العديد من القضايا التي تخص المجتمع المصري بشكل عام وسيدات مصر بشكل خاص، فهي صاحبة فكرة مشروع تنظيم الأسرة المصرية، كما أيدت ودعمت الدور السياسي للمرأة، وساهمت في طرح فكرة تعديل بعض القوانين التى تخص المرأة على رأسها قانون الأحوال الشخصية، كما أسست جمعية الوفاء والأمل ونادت بـ تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري.

عاشت أخطر اللحظات التاريخية أثناء حكم زوجها الرئيس الراحل السادات، ومعاصرة لأيام الحرب والسلام.

 

موقفها مع الجندي الذي رفع العلم 

كانت السيدة جيهان السادات قد ذكرت في إحدى لقاءاتها التليفزيونية، أنها قابلت عدد من مصابي حرب أكتوبر للعمل على رفع روحهم المعنوية، وتلبية احتياجاتهم، ولعل أبرز القصص التي سلطت عليها الضوء هي لقائها مع أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس يوم العبور.

وقالت السيدة جيهان السادات: «قابلت أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية، وكان مصابا، وأخبرني بأنه أول من رفع العلم بعد العبور، فما كان مني إلا أنني قبلت جبينه وانتقدني الواقفين بجواري فقلت لهم إنه ابني وبطل من أبطال الحرب المجيدة».

 

تفاصيل عاشتها مع الرئيس 

وذكرت السيدة جيهان السادات أن يوم النصر لا يُنسى، وأن الرئيس أنور السادات كان «نازل سعيد وفرحان، اليوم كان بالنسبة له يوم جميل ومتفائل، حتى وهو داخل على المنصة كان بيروح الأول على القيادة، كان بيدخل بابتسامة كبيرة، وكان سعيداً، لأن نصر أكتوبر يفتخر به كل مصرى وعربى لأنه رجعت لنا بيه كرامتنا وعزتنا وأرضنا».

السادات جيهان جيهان السادات وفاة جيهان السادات الرئيس السادات ماجدة خيرالله

موضوعات متعلقة

استعدادًا لحفل الليلة.. عاصي الحلاني يصل للعاصمة السعودية الرياض

العوضي يرد علي اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها: زوجتي خط أحمر

نانسي عجرم تؤدي بروفات حفلها في العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

فنان العرب محمد عبده يطرب جمهوره السعودي بحفل جدة سوبر دوم

مشاكل النجوم الأسرية.. حكم حبس زوج هالة صدقي.. وتسريبات والد حسام حبيب

بعد حضورها عرض فيلم كريم عبد العزيز.. جيلان علاء تتعرض لوعكة صحية

نشاط مكثف.. ويزو تستكمل تصوير فيلم تماسيح النيل لمنتصف يوليو

حالة نشاط فني.. كريم عفيفي يتعاقد على فيلم السخنة والتصوير قريبا

ترشيحاتنا

السجون تستعد لاجراء امتحانات الثانوية العامة للطلاب المحبوسين

الاتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف حارس مرمى الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

موعد عيد الأضحى 2021 رسميا؟.. الوقفة الإثنين والعيد الكبير الثلاثاء

فيروس أشد فتكا من كورونا .. تقرير بريطاني صادم يحذر من خطر مخيف

مثل جاكلين كينيدي.. ماجدة خيرالله تطالب بتقديم أعمال فنية عن جيهان السادات

بعد الجنازة العسكرية لـ جيهان السادات ..السيسي يكرم سيدات مصر أحياء وأموات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

رسميًا.. لاعب الأهلي في الجونة حتى 2024

وزير التعليم يكشف مفاجأة: طلاب الثانوية العامة اشتروا إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ