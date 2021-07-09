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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تتعهد بعدم استهداف المتعاونين مع الناتو

حركة طالبان
حركة طالبان

قال المتحدث باسم وفد المكتب السياسي لحركة طالبان في موسكو يوم الجمعة 09 يوليو 2021، سهيل شاهين، إن الحركة لن تلاحق المترجمين الأفغان الذي كانوا يتعاونون مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية أكد شاهين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو: "نضمن أنه سيكون بإمكانهم (المترجمين) التواجد في أفغانستان والعيش حياة طبيعية، لن يلحقهم أي ضرر".

يأتي تصريح مسؤول الحركة بعد أن كانت دول مثل ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة قد سحبت من أفغانستان المترجمين المحليين الذين كانوا يتعاونون مع قواتها خلال وجهودها في هذا البلد، خوفا من انتقام طالبان منهم.

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وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي تسيطر على مناطق ريفية واسعة وشنت مؤخرا هجوما على مدن كبيرة تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى ضغط دولي لإبرام اتفاق سياسي ينهي النزاع في أفغانستان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

جاء ذلك بعدما أعلن عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاور خلال مؤتمر صحفي في موسكو أن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة، بينها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في تغريدة على تويتر "كل الحدود الواقعة تحت سيطرة أفغانستان ستبقى مفتوحة وعاملة.. نؤكد للجميع أننا لن نستهدف دبلوماسيين ولا سفارات وقنصليات ولا منظمات أهلية ولا العام لين بها".

وخلال الأسبوع الجاري، فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان بعد هجوم شنه المتمردون في شمال أفغانستان، فيما تعهدت السلطات الأفغانية باستعادة كافة المديريات التي استولت عليها طالبان، ونشرت مئات القوات الخاصة للتصدي لهجوم المتمردين في الشمال.

وبدأت الاشتباكات في أفغانستان بين مسلحي طالبان والقوات الحكومية بعد أن أعلنت واشنطن بدءبسحب قواتها من البلاد، منهية بذلك أكثر من 20 سنة على تواجدها في أفغانستان، حيث أنجز الجيش الأمريكي انسحابه من البلاد بنسبة أكثر من 90%.

طالبان أفغانستان الناتو هجوم اخبار العالم

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