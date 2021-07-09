عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خصومات 50 %.. تعرف على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خصومات على مبيعاته بمعرض الكتاب ومنافذ بيع المجلس وخصومات المجلس كالآتي: 
١- خصم ٥٠ ٪؜ على  ستين عنوانًا من إصداراتنا الحديثة في مجال تجديد الخطاب الديني لكل من يشتري بمائتي جنيه فأكثر .
٢- خصم ٥٠ ٪ على ترجمات معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائري المعرض.
٣- شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة الفردوس بخمسة جنيهات فقط.
٤- شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة منبر الإسلام بخمسة جنيهات فقط.
٥- عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها .
٦- عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة ، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومي . 
٧-  موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط ١٢٠ جنيها) .
٨- خصم 30% عل كتاب : " مسيرة النقد الأدبي وقضاياه " .
٩- خصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.
١٠- خصم 20% على الموسوعات المختلفة .
١١- خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .
١٢- خصم 25% على باقي المطبوعات والإصدارات .
 

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الكتاب معرض الكتاب اساتذة الجامعات موسوعة الخطب العصرية تفسير القرآن الكريم الإصدارات الإلكترونية

ترشيحاتنا

السلطات الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منى زكي عن جيهان السادات: أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع

إنتاج أول قهوة في العالم تمنح الأشخاص نفسا منعشا

دراسة: لقاحات فيروس كورونا لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية

تعرف علي ضوابط عمل لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

رغم ظهورها في كليب الدنيا بترقص.. هدى المفتي تلغي متابعة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

رغم ظهورها في كليب الدنيا بترقص.. هدى المفتي تلغي متابعة عمرو دياب

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ