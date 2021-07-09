قدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خصومات على مبيعاته بمعرض الكتاب ومنافذ بيع المجلس وخصومات المجلس كالآتي:
١- خصم ٥٠ ٪ على ستين عنوانًا من إصداراتنا الحديثة في مجال تجديد الخطاب الديني لكل من يشتري بمائتي جنيه فأكثر .
٢- خصم ٥٠ ٪ على ترجمات معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائري المعرض.
٣- شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة الفردوس بخمسة جنيهات فقط.
٤- شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة منبر الإسلام بخمسة جنيهات فقط.
٥- عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها .
٦- عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة ، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومي .
٧- موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط ١٢٠ جنيها) .
٨- خصم 30% عل كتاب : " مسيرة النقد الأدبي وقضاياه " .
٩- خصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.
١٠- خصم 20% على الموسوعات المختلفة .
١١- خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .
١٢- خصم 25% على باقي المطبوعات والإصدارات .
خصومات 50 %.. تعرف على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب
قدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خصومات على مبيعاته بمعرض الكتاب ومنافذ بيع المجلس وخصومات المجلس كالآتي: