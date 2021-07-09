خصومات 50 %.. تعرف على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

قدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خصومات على مبيعاته بمعرض الكتاب ومنافذ بيع المجلس وخصومات المجلس كالآتي:

١- خصم ٥٠ ٪؜ على ستين عنوانًا من إصداراتنا الحديثة في مجال تجديد الخطاب الديني لكل من يشتري بمائتي جنيه فأكثر .

٢- خصم ٥٠ ٪ على ترجمات معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائري المعرض.

٣- شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة الفردوس بخمسة جنيهات فقط.

٤- شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة منبر الإسلام بخمسة جنيهات فقط.

٥- عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها .

٦- عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة ، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومي .

٧- موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط ١٢٠ جنيها) .

٨- خصم 30% عل كتاب : " مسيرة النقد الأدبي وقضاياه " .

٩- خصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.

١٠- خصم 20% على الموسوعات المختلفة .

١١- خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

١٢- خصم 25% على باقي المطبوعات والإصدارات .

