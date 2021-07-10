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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي : سنطلق حملة لتوعية أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية الجديدة 

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف تطلق حملة توعية لـ اولياء الامور بـ المنظومة التعليمية الجديدة لتوضيحها للجميع .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تبيق واتس اب:  ارجو ان يساعدنا الجميع ممن يدركون ما تحقق وممن يشاركوننا حلم تقديم تعليم عالمي مجاني رصين لابنائنا وبناتنا .

وأضاف وزير التربية والتعليم : تحاول الدولة القيام بدورها بجهد كبير وعلى السادة اولياء الامور القيام بدورهم لمساعدتنا على تقديم تعليم جيد لابنائهم.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدروس الخصوصية ستظل موجودة مثلها مثل أى "بيزنس" طالما هناك جمهور.

 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : إن القضاء على الدروس الخصوصية واستعادة التعليم المختطف ، يبدأ بفهم صحيح للأمور وضرورة التعلم الصحيح من المصادر الصحيحة ،  ثم فرض إرادة أولياء الامور الواعين على أبنائهم وتوجيههم الى الطريق الصحيح. والله أعلم.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 بساعات .

وقال وزير التعليم : إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة 2021  ، أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية،  وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة.

وأضاف وزير التعليم : نتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر بإذن الله.

وزير التربية والتعليم حملة توعية التربية والتعليم المنظومة التعليمية الجديدة التعليم

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