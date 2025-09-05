قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
حوادث

صاحب محل نشر الفيديو من تليفونه.. القبض على شخص يتعاطى المخدرات بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص بتعاطي المواد المخدرة بالجيزة.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى وأن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره منذ عامان بمعرفة نجلته، وأن ناشره مالك محل هواتف محمولة قام بالحصول عليه من هاتفه حال قيامه بإصلاحه فى إطار خلافات بينهما.

 وباستدعاء ناشر المقطع وبسؤاله أيد ما سبق، وقرر بقيامه بنشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لقيام نجل المذكور"عامل سابق بالمحل ملكه"، بسرقة محتويات المحل بمساعدة والده لسابقة طرده من العمل لتعاطيه المواد المخدرة ، وأضاف بقيامه بنشر مقطع فيديو آخر يدلل على واقعة السرقة وذلك فى إطار النكاية بهما .. تم ضبط العامل المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة الحشيش

