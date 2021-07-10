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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعد وزير التموين في زيارة بجنوب سيناء

نماذج تجارية وأنشطة تخزينية ولوجيستية بطور سيناء وشرم الشيخ

فودة مع مساعد وزير
فودة مع مساعد وزير التموين

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ في ختام زيارته التي استمرت لمدة يومين بجنوب سيناء أنه استطلع منطقتين بطور سيناء ، و الرويسات بشرم الشيخ باٌلإضافة للسوق الحضاري بطور سيناء، رافقته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام،
وأكد ان تلك المناطق انها تصلح تماماً لتكون نماذج تجارية جديدة ومناطق لوجيستية، تصلح لأنشطة تخزينية لوجيستية تخدم مدينة طور سيناء وتقع علي مساحة 10 أفدنة تقريبا، ومنطقة بالرويسات تخدم مدينة شرم الشيخ السياحية، وخصوصاً بعد قرار عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ.

لافتا أن تلك السلاسل والنماذج التجارية غير قاصرة فقط علي المواد الغذائية والخضر والفاكهة ولكن مختلف انواع السلع منها مواد البناء، والأثاث، والملابس وغير ذلك.

وأشار عشماوي ان تلك النماذج بهدف توفير احتياجات طور سيناء بخليج السويس، ومدينة شرم الشيخ بخليج العقبة كؤكداً أن تلك السلع والمنتجات المختلفة تدعم حركة التجارة الداخلية و يسهل على المستهلك والفنادق السياحية الحصول على تلك السلع بأقل النفقات.

مثمناً دور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واهتمامه توفير الاحتياجات الخاصة للمواطنين والفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وضمن جهود الدولة لدعم التنمية في سيناء والتيسير على المواطن والمشروعات المختلفة في الحصول على السلع والمنتجات.

من جانبه ابدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سعادته الغامرة بزيارة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مؤكداً أن هذه الخطوة الهامة في مجال توفير السلع والمنتجات داخل المحافظة هي انطلاقة وبداية طريق بما يعود بالفائدة علي مواطني المحافظة ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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اخبار المحافظات جنوب سيناء اللواء خالد فودة نماذج لوجستيه طور سيناء

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