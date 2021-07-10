زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب شرق إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب ساحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وبحسب الهيئة وقع الزلزال القوي على بعد 258 كيلومترا شمال شرقي مدينة مانادو في شمال سولاويزي.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي عام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7.5 درجة على مقياس ريختر في بالو (جزيرة سولايسي) إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في تاريخ إندونيسيا.