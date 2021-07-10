نانسي عجرم تشدو في حفلات الرياض بالسعودية.. الصور الكاملة

أحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ بموسم حفلات الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مقر حفلها بأحد الفنادق بالعاصمة السعودية الرياض -في موعدها- لتفتتح الحفل المشترك بينها وبين الفنان اللبناني عاصي الحلاني، المقام ليلة أمس الجمعة 9 يوليو، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وكان في استقبال نانسي عجرم، سالم الهندي -رئيس شركة روتانا المنظمة للحفل- التي بثت فيديوهات من الحفل، ظهرت فيها نانسي عجرم تشدو بباقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، ومن بينها: «جاية معاك، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو‬⁩»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ألبوم نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تيزر ألبوم نانسي 10

في أواخر مايو الماضي طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيزر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

ولم تكشف نانسي عجرم، عن تفاصيل الألبوم أو أغنياته ومع من تتعاون فيه، ومن المنتظر أن تقوم في الأيام المقبلة بطرح بوستر الألبوم ضمن الحملة التسويقية له، على أن تكشف موعد طرحه في الفترة القليلة المقبلة.

أحدث أعمال نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم برومو أغنيتها الجديدة بدي حدا احبه علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت نانسي عجرم علي الفيديو معلقة: "ماذا عن أغنية جديدة غدا، بدي حدا احبه" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

آخر أعمال نانسي عجرم

تمكنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تخطي المليون مشاهدة الأولى لفيديو كليب أغنيتها الجديدة " بدي حدا حبو" والتي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ ثلاثة أيام.

واحتلت المطربة نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بعد طرح أحدث كليباتها الذي يحمل اسم "بدي حدا حبو"، والذي اقتربت عدد مشاهداته من المليون بعد يوم واحد من طرح الكليب.

وظهرت نانسي عجرم في الكليب وحيدة وتبحث عن حبيب، تعيش معه ويخطفها من همومها وخوفها.

درع أنغامي لـ نانسي عجرم

من جهة أخرى، جدير بالذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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