عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة و يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .. شاهد

محافظ الفيوم ونائب
محافظ الفيوم ونائب المحافظ ووكيل تعليم الفيوم يتفقدون اللجان

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات لآداء الامتحان، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطالبات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم الذاتي للطالبات. 

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب في جميع لجان الامتحان بمختلف المدارس، حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، فضلاً عن توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة. 

 

كما أكد "الأنصاري" على مسئولي التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب. 

وكيل تعليم الفيوم يعقد إجتماعا طارئا مع رؤساء لجان الثانوية العامة

4c9cbb29-778e-42e3-9136-98884606352e
4c9cbb29-778e-42e3-9136-98884606352e
22b421fc-1aa1-4df5-9e12-3e2e43152057
22b421fc-1aa1-4df5-9e12-3e2e43152057
176414e6-5626-42c2-86bf-ff4b65903eb6
176414e6-5626-42c2-86bf-ff4b65903eb6
محافظ الفيوم لجان الثانوية العامة الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان

ترشيحاتنا

تقرير تركي: جالاتا سراي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

مهزلة سياسية.. حكومة إسرائيل الجديدة تحت المجهر وهذا ما فعلته

وزير التعليم: عقوبات وخيمة لـ مصور امتحان عربي الثانوية العامة

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من لبنان.. وحزب الله بدائرة الاتهام

نصائح علي جمعة مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

جروبات الغش تتداول صور أسئلة وإجابات عربي الثانوية العامة.. والتعليم تتتبعها

"عمليات التعليم" تضبط الطالب المسئول عن نشر صور امتحان عربي الثانوية العامة

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ