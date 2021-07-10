محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة و يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .. شاهد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات لآداء الامتحان، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطالبات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم الذاتي للطالبات.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب في جميع لجان الامتحان بمختلف المدارس، حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، فضلاً عن توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.

كما أكد "الأنصاري" على مسئولي التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب.

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