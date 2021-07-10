محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة و يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .. شاهد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات لآداء الامتحان، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطالبات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم الذاتي للطالبات.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب في جميع لجان الامتحان بمختلف المدارس، حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، فضلاً عن توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.
كما أكد "الأنصاري" على مسئولي التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب.