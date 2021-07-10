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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: الامتحانات تسير على أكمل وجه

محافظ الغربية يضبط ملاحظ يغشش طالبة داخل لجنة بطنطا

طارق رحمي : الامتحانات
طارق رحمي : الامتحانات تسير على أكمل وجه في ظل التزام تام

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، خلال جولته، صباح اليوم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات.

كما أوضح قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال (تكثيف حملات النظافة بمحيط اللجان، توافر جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، التزام التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ارتداء الطلاب والمشرفين والمراقبين للكمامات ورفع حالة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف) .

أمام لجان الغربية.. طوابير الطلاب ودعاء أولياء الأمور شعار امتحانات الثانوية العامة

كما استبعد محافظ الغربية أحد الملاحظين داخل إحدي اللجان لجلوسه بجوار إحدي طالبات دون ارتداءه كمامة وحديثه معها حيال أسئلة الإمتحان، وتم إحالته للشئون القانونية واستبعاده .

كما اطمأن المحافظ على التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان حفاظاً على سلامة جميع المشاركين من طلاب ومراقبين ومشرفين وعمال،  من أجل نجاح سير عملية الامتحانات.

كما وجه المحافظ رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً .

وخلال الجولة ، تفقد المحافظ الامتحانات بمدارس ( الشهيد إبراهيم حسين بالحكمة ، طنطا الثانوية العسكرية، المحلة الثانوية بنات، طلعت حرب الثانوية بالمحلة، السيدة زينب الثانوية بنات، محلة روح الثانوية المشتركة،  عبده السنيطي بسبرباي ).

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان ،إلى جانب تجهيز (٢٤) استراحة للسادة المراقبين بطاقة (٨٢٦) سرير مجهزين بكافة وسائل الإعاشة.

يذكر أن (١٢٨) لجنة، منهم (١١١) لجنة للمنتظمين و (١٥) لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM  وواحدة للمكفوفين، بدأت في استقبال (٣٣٢٣٧) طالب وطالبة منهم ١٠٥٥٦ للقسم الأدبي و ٢٢٦٨١ للقسم العلمي ، وذلك بدايةً من اليوم وحتى يوم ٢ أغسطس للمنتظمين و ٥ أغسطس لمدارس STEM  و ٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.

طارق رحمي : الامتحانات تسير على أكمل وجه في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية

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محافظ الغربية لجان إمتحانات الثانوية أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 غرفة عمليات الثانوية

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أمام لجان الغربية.. طوابير الطلاب ودعاء أولياء الأمور شعار امتحانات الثانوية العامة

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