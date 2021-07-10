عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يزور كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

الأنبا-باسيليوس-يزور-كنيسة-القيامة-بالمنيا-الجديدة-
الأنبا-باسيليوس-يزور-كنيسة-القيامة-بالمنيا-الجديدة-

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار مساء أمس، كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وذلك لتفقد الأنشطة الرعوية المختلفة بالكنيسة.

والتقى نيافة المطران بكافة المخدومين بشكل جماعي من خلال المراحل، وكذلك بشكل شخصي، لتشجيعهم من خلال قراءة الكتاب المقدس.

وعقد صاحب النيافة لقاء بشباب وشابات المرحلة الإعدادية والثانوية، حيث وجه الشباب للمواظبة على قراءة الكتاب المقدس، مشيرًا إلى أهمية الحرص في استخدام التقنيات الحديثة، بما يخدم بنائهم الروحي.

وفي لقائه بالخدام، قدم نيافة الأنبا باسيليوس الشكر لهم، لما تعيشه كنيسة القيامة من قفزات كبيرة في النمو، والتوسع في الخدمة.

 

الأنبا باسيليوس فوزي للأقباط الكاثوليك كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة الكتاب المقدس المرحلة الإعدادية والثانوية

ترشيحاتنا

« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»

قلبي مسامح علي اللي فات.. مي حلمي تفاجئ جمهورها بهذا التصرف

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

العقبة بالأردن.. قصة حب نشأت بين البحر والجبال في 72 ساعة

بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ