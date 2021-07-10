الأنبا-باسيليوس-يزور-كنيسة-القيامة-بالمنيا-الجديدة

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار مساء أمس، كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وذلك لتفقد الأنشطة الرعوية المختلفة بالكنيسة.

والتقى نيافة المطران بكافة المخدومين بشكل جماعي من خلال المراحل، وكذلك بشكل شخصي، لتشجيعهم من خلال قراءة الكتاب المقدس.

وعقد صاحب النيافة لقاء بشباب وشابات المرحلة الإعدادية والثانوية، حيث وجه الشباب للمواظبة على قراءة الكتاب المقدس، مشيرًا إلى أهمية الحرص في استخدام التقنيات الحديثة، بما يخدم بنائهم الروحي.

وفي لقائه بالخدام، قدم نيافة الأنبا باسيليوس الشكر لهم، لما تعيشه كنيسة القيامة من قفزات كبيرة في النمو، والتوسع في الخدمة.