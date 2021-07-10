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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين يتفاعل مع جمهوره في أحدث ظهور

مساء العسليات.. سامح حسين يخطف الأنظار من داخل سيارته .. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان الكوميدي،سامح حسين،جمهوره، أحدث ظهور له، من خلال مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهر فيها من سيارته

وكتب حسين معلقا من خلال صورته:"مساء العسليااااات ".
 

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

أعمال سامح حسين الفنان سامح حسين سامح حسين أحدث ظهور لسامح حسين فيلم عيش حياتك

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