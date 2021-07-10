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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على غرار ايفرجيفن.. جنوح سفينة سياحية داخل بحيرة أمريكية

سفينة سياحية عالقة
سفينة سياحية عالقة

عرضت فضائية "روسيا اليوم " ، صورا لسفينة سياحية جنحت في بحيرة أمريكية، بين مدينتي ممفيس وناشفيل الأمريكيتين داخل المياه الضحلة الرملية وسط بحيرة باركلي يوم الخميس الماضي ،  وعلى متنها 120 راكبا و54 من أفراد الطاقم وتم إرسال القوارب للمساعدة في تحرير السفينة السياحية العالقة ، وإنقاذ الركاب بداخلها .

بلومبرج: السفينة العملاقة إيفر جيفن تغادر المياه المصرية في هذا الموعد

وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأحد، عن موعد مغادرة سفينة الشحن "إيفر جيفن" المياه المصرية.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس قوله إن سفينة الحاويات العملاقة التي كانت عالقة لمدة ما يقرب من أسبوع في قناة السويس المصرية سيُسمح لها بالمغادرة في السابع من يوليو الجاري.

وفي مقابلة تليفزيونية في وقت سابق، كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، اَخر تطورات أزمة تعويضات السفينة الجانحة إيفر جيفن.

وتوقع مميش حل أزمة السفينة ايفر جيفن خلال الأيام القلية المقبلة، مضيفا: "السفينة إيفر جيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل".

وتابع مميش أن "الدولة المصرية تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس بإضفاء المزيد من القيم المضافة للمجرى الملاحي".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أنه لا بديل لقناة السويس، والهيئة تتابع التطورات بالقنوات الأخرى يوم بيوم

 

سفينة سياحية إيفر جيفن وكالة بلومبرج اخبار التوك شو روسيا اليوم

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