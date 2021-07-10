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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 6 نصائح لاستخدام جوجل كروم مثل المحترفين

جوجل كروم
جوجل كروم

يعد جوجل كروم Google Chrome، هو متصفح الويب الافتراضي على كل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويرجع ذلك لسببين أحدهما أنه أحد التطبيقات التابعة للشركة المطورة للنظام وهي جوجل، أنه أحد أفضل مستعرضات الويب الأكثر استخدام حول العالم بفضل المميزات التي يقدمها.


وبحسب ما ذكره موقع "gadgetstouse"، يعتمد الكود المصدري لـ كروم، على متصفح الويب كروميوم ‏Chromium، وهو متصفح ويب مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة جوجل أيضا، يشترك المتصفحان في أغلب الأكواد والميزات، ولكنه يستخدم ‏Chromium على نطاق واسع من قبل مطورين مثل مايكروسوفت Microsoft و أوبرا Opera.  

 

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ولأنه كروم تطبيق مفتوح المصدر كنظام التشغيل التابع له أندرويد، يسهل استخدامه وتطويره لإضافة إمكانيات جديدة لانهائية، وفيما يلي نستعرض إليك 6 نصائح لاستخدام متصفح كروم من جوجل كالمحترفين.


6 نصائح بمتصفح جوجل كروم لا يعلمها الكثيرين

 

1. تمكين الحماية المحسنة للتصفح الآمن:

توجد ثلاثة مستويات مختلفة من الحماية متوفرة في متصفح جوجل كروم، ويتم تعيين الحماية بشكل افتراضي من الشركة، والذي يوفر بعض معايير الحماية الأساسية مثل التحقق من عناوين URL غير الآمنة، ولكن الحماية المحسّنة تعمل على تحسين أمنك وتحذرك أيضًا بشأن أي انتهاكات للبيانات في حالة  تم اختراق بياناتك، فقط اكتب الكروم: // الإعدادات / الأمان "في شريط عناوين المتصفح، للانتقال مباشرة إلى قسم الأمان، للوصول إلى تبويب "التصفح الآمن" .


2. معاينة صفحات الويب دون فتحها:

توجد العديد من المواقع على الإنترنت والملايين من المقالات وصفحات الويب أيضا، ولكن قد يستغرق ما تبحث عنه وقتًا طويلاً، وبعد العثور على مقال واحد هناك احتمال ألا يحتوي على المعلومات التي كنت تبحث عنها.

وتقدم جوجل ميزة سهلة الاستخدام في متصفحها جوجل كروم، تتيح لك الحصول على ميزة سريعة، باستخدامها لن تحتاج إلى فتح صفحات متعددة للحصول على ما تبحث عنه، يمكنك فقط معاينة الصفحة والتحقق مما إذا كانت تحتوي على ما تبحث عنه.

 

3. تمكين العرض المبسط:

إذا كنت شخصا يحب أن يكون لديك مظهر أنيق ولا تريد أن ترى تنسيقات مختلفة لكل صفحة تريد قراءتها، يقدم إليك جوجل كروم عرضًا مبسطًا مخفيًا، حيث يمكنك الاستمتاع بأي صفحة ويب دون أي إعلانات تشتت انتباهك، كما يعرض أيضًا تخصيص مظهر هذا العرض المبسط، يمكن تمكينه ضمن خيارات الوصول بإعدادات Chrome.


4. الوصول إلى الملفات المخفية عبر كروم على أندرويد:

توجد ميزة مخفية تساعدك للوصول إلى مساحة تخزين هاتفك عبر متصفح جوجل كروم، كل ما عليك فعله هو كتابة (file:///sdcard/) في شريط عنوان URL، ستظهر لك بيانات التخزين الخاصة بك مدرجة كصفحة ويب، يمكن العثور على جميع الملفات والمجلدات هنا حتى المخفية وبدون مدير الملفات.


5.  حماية سجل نشاطك بكلمة مرور:

إذا كان لديك حساب جوجل خاص بك مسجلاً الدخول على أجهزة مختلفة مثل الهاتف والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي، حيث تقوم الشركة الأمريكية بتخزين جميع الأنشطة المتعلقة بحسابك عبر هذه الأجهزة، ويمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى أي من هذه الأجهزة إلقاء نظرة على سجل نشاطك، انقر على الرابط التالي (activity.google.com)، حيث يمكنك إدارة أنشطة الويب والتطبيقات والتحكم فيها، انقر فوق إدارة التحقق من نشاطي، اختر طلب تحقق إضافي، ثم انقر على زر الحفظ، قم بإدخال كلم سر حسابك، وسيتم إخفاء كل سجلك.


6. إزالة كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم:

تتيح لك إحدى مزايا جوجل كروم، حفظ كلمات المرور الخاصة بك عبر مواقع الويب المختلفة، لسهولة الوصول إليها في وقت لاحق، إذا وجدت صعوبة في تذكرها.

والتي يتم حفظها إلى جانب بيانات الاعتماد الخاصة بك، والتي تجعلها عرضة للاختراقات البيانات، ويمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى حسابك بمساعدة الملء التلقائي من أجهزتك المشتركة، والاطلاع على بياناتك، و لحذف كلمات المرور المحفوظة بمتصفحك، انقر على قائمة الإعدادات ثم حدد خيار الملء التلقائي، وانقر فوق كلمات المرور المحفوظة، وسترى جميع كلمات المرور المحفوظة الخاصة بك مرتبة حسب مواقع الويب انقر على الزر بجوارها لحذفها.

كروم Google Chrome متصفح الويب مايكروسوفت جوجل

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