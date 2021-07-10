تزن 1000 طن وطولها 80 مترًا.. شاهد | لحظة نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو رصد نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي.



ووفقأ للتقرير، فتظهر لقطات الفيديو عملية نقل أول وأثقل معدات لمجمع آمور للغاز الكيميائي من إقليم خاباروفسك إلى مقاطعة آمور، وهو عمود تنظيف البيروغاز المائي يزن حوالي ألف طن وطوله 80 مترًا.



واعتمدت البحرية الروسية، علي أساليب تكتيكية جديدة في استخدام كاسحات الألغام الحديثة من مشروع 12700 حيث تحتوي كاسحات الألغام الجديدة على مجموعة حديثة من الأسلحة ويعتبرها البحارة الروس سفن القرن الـ21.



وقال النقيب البحري، إيفان فيسلوس قائد كاسحة الألغام " ياكوف بالياييف" من لواء "كامتشاتكا" للسفن الساحلية، أن سفينته من أفضل سفن العالم في صنفها من حيث إمكاناتها التكتيكية والأسلحة والسرعة.



وأشار إلى أن سرعة كاسحة الألغام "ياكوف بالياييف" بلغت في المناورات الأخيرة 16.7 عقدة بحرية، مع العلم أن سرعة كاسحة ألغام من مشروع 266 لا تتخطى 9 عقد بحرية.



وأضاف أن الوسائل التقنية المتوفرة في "ياكوف بيليايف"، لا تسمح باكتشاف الألغام تحت الماء وحسب بل تصنفها وتتلقى صورها الفوتوغرافية لاتخاذ قرار بطريقة تدميرها.



يذكر أن جسم كاسحة الألغام مصنوع من المواد البلاستيكية الزجاجية؛ ما يسهل إلى حد بعيد البحث عن الألغام ويزيد من تخفي السفينة عن الرادارات.