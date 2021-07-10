عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تزن 1000 طن وطولها 80 مترًا.. شاهد | لحظة نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي

سفينة
سفينة

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو رصد نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي.


ووفقأ للتقرير، فتظهر لقطات الفيديو عملية نقل أول وأثقل معدات لمجمع آمور للغاز الكيميائي من إقليم خاباروفسك إلى مقاطعة آمور، وهو عمود تنظيف البيروغاز المائي يزن حوالي ألف طن وطوله 80 مترًا.


واعتمدت البحرية الروسية، علي أساليب تكتيكية جديدة في استخدام كاسحات الألغام الحديثة من مشروع 12700 حيث تحتوي كاسحات الألغام الجديدة على مجموعة حديثة من الأسلحة ويعتبرها البحارة الروس سفن القرن الـ21.


وقال النقيب البحري، إيفان فيسلوس قائد كاسحة الألغام " ياكوف بالياييف" من لواء "كامتشاتكا" للسفن الساحلية، أن سفينته من أفضل سفن العالم في صنفها من حيث إمكاناتها التكتيكية والأسلحة والسرعة.


وأشار إلى أن سرعة كاسحة الألغام "ياكوف بالياييف" بلغت في المناورات الأخيرة 16.7 عقدة بحرية، مع العلم أن سرعة كاسحة ألغام من مشروع 266 لا تتخطى 9 عقد بحرية.


وأضاف أن الوسائل التقنية المتوفرة في "ياكوف بيليايف"، لا تسمح باكتشاف الألغام تحت الماء وحسب بل تصنفها وتتلقى صورها الفوتوغرافية لاتخاذ قرار بطريقة تدميرها.


يذكر أن جسم كاسحة الألغام مصنوع من المواد البلاستيكية الزجاجية؛ ما يسهل إلى حد بعيد البحث عن الألغام ويزيد من تخفي السفينة عن الرادارات.

 

روسيا تنظيف البحرية اسلحة الرادار

ترشيحاتنا

مهمة صعبة.. أول تصريح للدكتور فتحي الفقي عضو هيئة كبار العلماء الجديد

ما معنى الكلالة في الميراث؟.. علي جمعة يجيب

الانجاز تحقق قبل عام..الكهرباء: 20% نسبة استخدام الطاقة المتجددة

فضل العشر الأول من ذي الحجة وأفضل الأعمال فيها

فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة.. عالم أزهري يوضح

إغماء وارتباك.. كابوس اللغة العربية يطارد طلاب الثانوية العامة 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

سلالات جديدة .. تحذير صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ