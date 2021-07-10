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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة مصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة بكلية طب الأسنان

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر  للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوا الإيطالية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى اهتماماً خاصاً ببرامج التعاون الدولى التى تتم بالتعاون والتنسيق بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوحيا وكبرى جامعات العالم من خلال إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة التى ترأسها الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

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وتضمن الحفل أيضاً، قيام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتكريم الملحق الثقافي الإيطالي والدكتور مجدي بيومي وكيل نقابة الاسنان والدكتور خالد أبو الفضل رئيس قطاع طب الفم والاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتورة أماني خليفة رئيس الادارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة.

 

وحضر الحفل، الدكتور ستيفان بيشنتي عميد كلية طب الأسنان بجامعة جنوا الايطالية والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة المنوفي عميدة كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور  

 

وشهد الحفل تقديم "مارش" لخريجي الدفعة السابعة من برنامج الزمالة المشترك في تطبيقات الليزر والدفعة الأولى والثانية لزمالة زراعة الأسنان، والدفعة الثانية من زمالة تجميل الوجهة واللثة، كما بدأ بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

 

وقالت الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن احتفال الجامعة بتخريج 102 طبيب مؤهل بجدارة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، يدعو للفخر والاعتزاز والتأكيد على أن الكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة من أفضل كليات طب الأسنان على مستوى مصر، موضحة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بعرس تعودت عليه حيث يتم تخريج المشتركين في برنامج الزمالة الإيطالية كل عام والذي يضم نخبة مختارة من خريجي كليات طب الفم والأسنان داخل مصر وخارجها فهو عُرس سنوي  تم المشاركة فيه مع أعرق الجامعات الأوروبية وهي جامعة جنوا الإيطالية لنجني ثمار مسيرة النجاح المتواصلة منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا.

 

وأشارت عميد كلية  طب وجراحة الفم والأسنان، إلى أن العمل جنباً الى جنب يتم بمنتهي الإخلاص والجدية نحو هدف واحد وهو  ناتج عن رغبة مشتركة ليست فقط للنجاح والاستمرارية بل للريادة والتميز في مجال التدريب المهني المتقدم لخريجينا من أطباء الأسنان لنغزو بكل ثقة وبخطوات ثابتة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي حيث تسعى كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإدخال برامج للدراسات العليا في مختلف التخصصات وهي التي تم البدء فيها هذا العام بتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة ليحصل خريجينا بهذا على شهادة الماجستير الأكاديمي الي جانب شهادة الدبلومة المهنية.

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جنوا الإيطالية جامعة مصر للعلوم طب الأسنان

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