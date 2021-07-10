إصابة 4 في تصادم ميكروباص وأتوبيس في أسيوط

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بالقرب من قرية منقباد.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور أسيوط بورود بلاغ من النجدة بوقوع تصادم بين ميكروباص وأتوبيس بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بالقرب من قرية منقباد

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص مجهولة الأرقام واتوبيس رقم 4621 ر د ق.



أسفر الحادث عن إصابة "عمر. م. ح" 35 سنة، " أسامة. م. ع" 29سنة، "حسن. ح ع" 37 سنة، " محمود. ح. أ" 47 سنة، تم نقلهم الى مستشفى أسيوط العام وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.