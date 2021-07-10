خبير علاقات أسرية يوجه نصيحة للأب حال تفكيره في الزوجة الثانية

الزوجة الثانية تظلم نفسها لو وافقت على عدم الخلفة

قال باسم وحيد ، خبير علاقات أسرية ، إن الرجل يجب أن يعدل بين زوجاته، منوهًا بأنه من الصعب أن يعدل الشخص، موضحًا أن هناك شروطا للزواج مرة أخرى.

وأضاف " خبير علاقات أسرية " خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه إذا كانت الزوجة ملبية لاحتياجات الزوج فهنا لا يجب عليه الزواج.

وأوضح " خبير علاقات أسرية " أن الزوجين عليهما أن يقنعا الأولاد بموضوع الثاني، وعلى الأطفال أن يروا الاحترام بين والديهم، خصوصًا وأنهم قد يعانون حينما يكبرون من مشاكل اجتماعية.



الزوجة الثانية تظلم نفسها لو وافقت على عدم الخلفة

قال باسم وحيد ، خبير العلاقات الأسرية، إن التواصل بين الزوجين مهم حالة الحاجة إلى الزواج الثاني، مؤكدًا أن الزوجة الأولى قد يكون لديها حرية الاختيار في الاستمرار أو الانفصال.

وأضاف " خبير علاقات أسرية "، خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الرجل لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات حتى ولو أقدم على ذلك.

وأوضح خبير علاقات أسرية " أن الزوجة الثانية ترضى بوضع مؤقت ولكنها بعد فترة ترى أنها غير مرتاحة لهذا الوضع، خصوصًا وأن الزوجة الثانية قد تظلم نفسها لو أنها وافقت على عدم الخلفة.