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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

العثور علي غريقين بمياة ترعة الإسماعيلية مجهولي الهوية بالشرقية

صدى البلد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية من إنتشال جثتين مجهولي الهوية لشخصين غرق بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الزوامل دائرة مركز شرطة بلبيس  بمحافظة الشرقية وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية  إخطارا من اللواء عمرو روؤف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلبيس يفيد عثور الأهالى على جثتين فى مياة ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الزوامل التابع لدائرة المركز. 

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وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلي وتوجهت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية تحرير النيابة امن الشرقية شرطة

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