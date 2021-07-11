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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تكشف عن سياراتها الرياضية صاحبة الأداء العالي.. فيديو وصور

لوتس تكشف عن سياراتها
لوتس تكشف عن سياراتها الرياضية صاحبة الأداء العالي

تواصل شركة لوتس الإنجليزية تألقها في مجال تصنيع السيارات، عبر العديد من الطرازات القوية، ابرزها الإصدارات التي تحمل الاطلالة الرياضية، و التي تختلف تمامًا عن السيارات الخارقة و التي تنضم إلى فئة الـ SUPER CAR، ولكن لاشك أن النسخة إميرا تأتي بالعديد من المفاهيم الخاصة بسيارت الـ SPORT CAR و التي تقدم على الطريقة الخاصة  بعلامة لوتس الرائدة.

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بقوة 500 حصان .. ترقيات قوية لـ لوتس EXIGE 2012

التقنيات الفنية لـ لوتس إميرا 

تستمد السيارة قوتها من محرك مرسيدس AMG، مكون من 4 اسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها  382 حصان، متصل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، مع تعديلات بلغت 360 حصان، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية اقل من 4.5 ثانية.

و دعمت أيضا بمحرك تويوتا سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي سوبر تشارجد، قادر على على انتاج قوة 395 حصان بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، مع عزم اقصى للدوران يصل إلى 450 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 290 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية يتوقع أن تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كطم/ساعة خلال 4.2 ثانية.

تحتوي السيارة من الداخل على مقاعد كهربائية تعمل عبر 12 وضع، مع شاشة ملونة عالية الأداء تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الحديثة و مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو يبلغ قياسها نحو 10.25 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات 12.3 بوصة،  مع عجلة قيادة مميزة تضم العديد من أنظمة التحكم و برامج مساعدة السائق.

كما دعمت أيضا بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل نظام الكبح التلقائي، و خاصية التحذير عند مغادرة المسار، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مثبت سرعة تكييفي، و بالإضافة إلى عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد، إلى جانب نظام صوتي و ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية، و مقدمة انسيابية مدببة مع مصابيح أمامية اكثر شراسة.

لوتس شركة لوتس شركة لوتس الانجليزية إميرا تويوتا مرسيدس

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