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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نهال حافظ تكشف طريقة آمنة للوصول لـ الوزن المثالي.. فيديو

السمنة
السمنة

قالت الدكتورة نهال حافظ إخصائي تغذية علاجية، إن مريض السمنة صاحب الوزن الزائد  فوق الـ 90كم لا يصح أن يحسب السعرات الحرارية التي سيتناولها؛ لتجنب حدوث توتر لديه، وحدوث حالة من ثبات الوزن، وعدم فقدانه.

 

وأضافت نهال حافظ  في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من يتخطى الـ 90 كيلو جرام؛ يعاني من مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي، ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية للجسم".


وأشارت إلى أن من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه أن  يفقد حوالي 10 كيلو في الشهر كي يشعر بالفارق ولكي يكمل النظام الغذائي للوصول إلى الوزن المثالي ".

 

ولفتت نهال حافظ إلى أن: "من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه ان يتبع نظام غذائي ويتبع كورس تخسيس مكثف  لخفض الوزن وخفض إحساس الشهية".

 

طرق إنقاص الوزن 


قال الدكتور خالد أحمد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية، إن منظومة الدكتورة "دعاء سهيل" للتخسيس، تتميز بأنها لا تتبع نظام الحرمان من الأكل، نظرا لاعتمادها على تركيبة الأعشاب الموجودة في المنظومة الغذائية.

 

وأضاف الدكتور خالد أحمد الغزالي، خلال لقائه بـ برنامج " سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن عدم التوازن من جانب البعض في تناول وجبات العيد، يسبب زيادة ملحوظة في الوزن ، خلال أيام قليلة ، وهو ما قد يسبب التعرض بنسبة أكبر لأمراض القلب والشرايين.

 

وأوضح أن مجموعة الدكتورة " دعاء سهيل " تقدم مجموعة متميزة من الكورسات العلاجية لمرضى السمنة، تحتوى جميعها على " الأنسيليوم "، وهي تتكون من مجموعة من المكونات في كيس واحد.
 

الكورس الغذائي السليم تحتوي على نباتات طبية آمنة



قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشارى النباتات الطبية، إن شهر رمضان كان هدية من الله لنا لضبط الجسم، ولكن هناك من لم يستغله، في المقابل يوجد العديد من المستفيدين منه، وفقدوا من 5 إلى 8 كيلو، ولكن هناك آخرين تناولوا الكعك والبسكويت.

 

وأضاف الغزالي، خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن خلاصة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء الموجودة بكورس التخسيس تعمل على تزويد الطاقة الداخلية الخاصة بالجسم، بالإضافة إلى أن التوت البري يساعد على إفراز الغدة الدرقية والهرمون الذي يساعد في تخسيس الجسم.

 

في سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

 

وأضاف أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة،  لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة ، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة.

نهال حافظ خصائي تغذية علاجية مريض السمنة السعرات الحرارية ثبات الوزن فقدان الوزن

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