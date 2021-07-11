كوبا أمريكا.. نيمار ينهار بالبكاء ويحتضن ميسي بعد فوز الأرجنتين على البرازيل

لم يتمالك نيمار جونيور، نجم منتخب البرازيل نفسه بعد الخسارة أمام الأرجنتين، في نهائي كوبا أمريكا بهدف نظيف في المواجهة النارية التي جمعت بينهما على استاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وانهار نيمار باكيا بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الأرجنتين بهدف أنخيل دي ماريا، ليحقق التانجو اللقب للمرة 15 في تاريخه.

وواصل نيمار البكاء في أحضان ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، كما حرص لياندرو باريديس زميله في باريس سان جيرمان، على مواساته.

ولم ينس نيمار وسط أحزانه أن يهنئ صديقه ليونيل ميسي، الذي توج باللقب اللاتيني لأول مرة في تاريخه بعد ثلاث محاولات فاشلة ليدخلوا في وصلة عناق طويلة.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، وحرمان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من أول فرصة سنحت لراقصي التانجو، ليضع دي ماريا الكرة في الشباك بمهارة رائعة.

رغم التتويج ميسي يفشل في هز شباك البرازيل

وخاض ليونيل ميسي بمواجهة اليوم 12 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 6 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.