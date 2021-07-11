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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مآخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ الخطة الدورية للشركة في عملية تطهير مآخذ محطات المياه الواصل من " الترعة" في محافظات القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال والكسور المفاجئة خلال لـ 24 ساعة الماضية، وذلك استمراراً لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، وذلك من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، يناشد المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائي، وذلك يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات التى تقوم بسحب المياه.

 

وأضاف اللواء عصمت، أنه الانتهاء من إصلاح الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات المياه، منها إصلاح كسر في خط 355 بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بجوار النفق حي فيصل، وأصلاح كسر 4 بوصة في منطقة المشروع بجوار المدرسة الثانوية الزراعية حي الجناين، وإصلاح خط 6 بوصة المغذي لقرية الرائد حي فيصل، وأصلاح كسر 4 بوصة بجوار عمارات الري حي الجناين، بالإضافة إلي تغير محبس 4 بوصة في خط المياه حي الجناين، وذلك بإشراف مباشر من عياد نجيب رئيس شبكات مياه قطاع السويس.

 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

الاسماعيلية الصرف الصحى مجاري شركة مياه الشرب والصرف الصحى عبد الحميد عصمت المواطنين

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