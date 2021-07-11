الأنبا بشارة يستكمل الزيارات الرعوية لكاتدرائية أم النعم الإلهية

استكمل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس، الزيارات الرعوية لشعب كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص.

رافق نيافة المطران خلال الزيارة القمص يونان إستمالك، راعي الكاتدرائية، حيث تأتي تلك الزيارات في إطار رغبة الأنبا بشارة في التقرب الصادق لشعبه، والحضور الفعال وسطهم.

*من هو الأنبا بشارة جودة؟

ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971. التحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990.

درس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000 ثم سيم كاهناً في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج. رشحه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشاراً ضمن المجلس الأستشاري للايبارشية وتضم 21 كنيسة.