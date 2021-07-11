السفير السعودي بالسلطنة يكشف عن أهمية لقاء الملك سلمان والسلطان هيثم

أكد عبدالله العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تمثل زيارة تاريخية تعكس عُمق العلاقات والروابط الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

زيارة تاريخية

وقال "العنزي"، إن ما تشهده العلاقات الثنائية المتميزة من زيارات متبادلة بين المسئولين في كلا البلدين، ليس سوى قطف لثمار العمل الدؤوب الذي يسير وفق التوجيهات الحكيمة من قيادتي البلدين لإيجاد تعاون أوثق واستكشاف آفاق أوسع في علاقات البلدين ، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين، ويحقق مصالحهما المشتركة علاوة على السعي الحثيث لتسريع وتيرة التعاون وتحقيق التطلعات المنشودة.

محطة تاريخية في علاقات البلدين

وكان السفير قد أكد - في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية - أن الزيارة تمثل محطة تاريخية في علاقات البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول لشراكة اقتصادية متميزة. مشيرًا إلى توافق "رؤية المملكة 2030" ورؤية "عُمان 2040" اللتين تهدفان إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط وزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص.

ولفت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة إلى أنَّ التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وتكوين شراكات اقتصادية.