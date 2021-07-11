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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة على لقب "إدنبرة".. صحيفة بريطانية: الأمير تشارلز لا يرغب في منح اللقب الموعود لأخيه الأصغر إدوارد

الامير تشارلز واخيه
الامير تشارلز واخيه ادوارد

حصل الأمير إدوارد ، الابن الأصغر الثالث للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانية على أرض ويسيكس في يوم زفافه عام 1999، وكان يعتقد أنه سيصبح في النهاية دوق إدنبرة عند وفاة والديه وانضمام اخيه الأمير تشارلز إلى العرش.

 

الأمير تشارلز، الذي نال لقب دوق إدنبرة لوالده بعد وفاة الأمير فيليب في أبريل الماضي، ليس مهتمًا بشكل خاص بتسليم الدوقية لأخيه الأصغر الأمير إدوارد، على الرغم من وعد والديه بهذا اللقب، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.

 

اللقب، الذي مُنح لفيليب من قبل والد زوجته الملك جورج السادس عام 1947، تم نقله تلقائيًا إلى الابن الأكبر للملكة تشارلز تماشياً مع التقاليد الملكية المنصوص عليها. 

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وعندما يصعد تشارلز إلى العرش بعد وفاة والدته، سوف يندمج اللقب مع التاج وسيكون الأمر متروكًا للملك ليقرر من سيتسلمه.

مرة أخرى في عام 1999، عندما عقد الأمير إدوارد قرانه على صوفي ريس جونز، تم تسميته “إيرل ويسيكس” بدلاً من “دوق” مثل إخوته الأكبر - وعلى ما يبدو كان متوقعًا أن لقب والده سيُمنح له يومًا ما.

وأعلنت ملكة ودوق إدنبرة في ذلك الوقت أنهما اتفقا على أن إدوارد “يجب أن يُمنح دوقية إدنبرة في الوقت المناسب، عندما يعود اللقب الحالي الذي يحمله الآن الأمير فيليب إلى التاج”.

واعترف إدوارد ، البالغ من العمر 57 عامًا ، بنفسه الشهر الماضي أن والده كان حريصًا جدًا على منحه اللقب، على الرغم من أنه كان يجب “نظريًا” أن يكون قد وعد به للأمير أندرو. 

ومع ذلك ، فقد منح الدوقية في عام 1986 عند زواجه من سارة فيرجسون، لذا قدم الأمير فيليب عرضًا “مذهلاً” باللقب إلى إدوارد وصوفي اللذين كانا على وشك الزواج في عام 1999.

وقالت صوفي زوجة إدوارد لصحيفة الديلي تليجراف في يونيو الماضي: “جلسنا هناك مذهولين قليلاً” مضيفة “لقد جاء مباشرة وقال حسنًا، أود ذلك كثيرًا إذا كنت تفكر في ذلك”.

وقال إدوارد إنه وجد الفكرة “جميلة”.

ومع ذلك ، تقول المصادر الآن لصحيفة صنداي تايمز أن الأمير تشارلز، وهو ليس بالضبط العائلة المالكة المفضلة لبريطانيا، متردد في إعطاء اللقب لأخيه: 

وقال احد المطلعين المقربين من الأمير تشارلز - وفقا للصحيفة البريطانية إن “الأمير هو دوق إدنبرة كما هو، والأمر متروك له لما سيحدث لللقب” .

وأضاف آخر: “إدنبرة لن تذهب إليهم ويسيكس بقدر ما يتعلق الأمر بالأمير”.

الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس، قال إنه سيظل بعيدا عن “الصداع الملكي” عندما سئل عن كيفية تعامله في مقابلة مع بي بي سي، على حد وصفه
 

ورفض قصر باكنجهام التعليق على التقرير، في حين قال متحدث باسم الأمير تشارلز كلارنس هاوس “إنهم ليسوا على استعداد للتكهن بشأن الموضوعات المتعلقة بالانضمام، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية”.

وحظي الأمير إدوارد ارتفاعًا في شعبيته بعد وفاة والده - في السابق خارج دائرة الضوء، وقد أجرى مؤخرًا سلسلة من المقابلات حول إرث الأمير فيليب وتطور جائزة دوق إدنبرة ، وكان حتى أول ملكي يعلق علنًا على فضيحة "ماجيكسيت".

وفي مقابلة مع بي بي سي الشهر الماضي، اعترف إيرل ويسيكس، مع ذلك، أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيحصل على لقب دوق إدنبرة الذي كان والده متحمسًا له:

 وقال إدوارد بصراحة “كان الأمر جيدًا من الناحية النظرية، منذ عصور عندما كان نوعًا من حلم والدي... وبالطبع سيعتمد ذلك على ما إذا كان أمير ويلز أم لا، عندما يصبح ملكًا، وما إذا كان سيفعل ذلك، لذلك سننتظر ونرى”

واضاف 'سيكون تحديًا كبيرًا، فلا شيء مؤكد حتى الآن، وقد يقرر الأمير تشارلز في النهاية تمرير اللقب إلى أخيه الأصغر أو أي قريب آخر من العائلة المالكة عندما يصبح ملكًا"

وعلاوة على ذلك، يمكنه ببساطة تركها معلقة في الوقت الحالي، حيث لا يوجد الكثير من الاندفاع عندما يتعلق الأمر بالألقاب الملكية، كما يظهر التاريخ، وفقا للصحيفة البريطانية.

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