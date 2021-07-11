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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر بـ بلجراد تشارك في أكبر حدث بشرق وجنوب أوروبا للاحتفال بالصداقة مع أفريقيا | صور

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي

أكد السفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد أن السفارة شاركت بنجاح في الاحتفال بيوم أفريقيا في صربيا والذي امتد على مدار أكثر من شهر متمثلاً في أنشطة متعددة على الصعيدين الثقافي والإعلامي.

 

وأشار الجويلي إلى تخصيص مصلحة البريد الصربية لطابع يحيى فن "الخيامية" في مصر كأحد أبرز الفنون التقليدية في القارة، مبرزاً في رسالة مرئية تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، أن أول سفارة لصربيا في أفريقيا والعالم العربى كانت في القاهرة. 

 

وأضاف سفير مصر في بلجراد، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية اليوم الاحد عبر صفحتها، أن السفارة شاركت كذلك بجناح للمنتجات التقليدية والمأكولات في مهرجان "دوربار" الأفريقي، الذي يُعتبر الحدث الأكبر في شرق وجنوب أوروبا المخصص للاحتفال بالصداقة مع القارة الأفريقية. 

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كما ألقى سفير مصر في بلجراد كلمة بمؤتمر "الفن الأفريقي المعاصر في عصر الجائحة" أبرز فيها نجاح مصر في استمرار النشاط الثقافي رغم التحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية، بما يعكسه افتتاح عدد كبير من المتاحف فى مدن الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ، إضافةً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية. 

 

ونوه الجويلي كذلك إلى التجربة الرائدة لوزارة الثقافة في رقمنة العديد من الأنشطة لتصبح متاحة إلى دائرة أوسع من الجمهور باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

 

واختتم سفير مصر لدى صربيا تصريحاته بالإشارة إلى أن الاحتفال بيوم أفريقيا في بلجراد تضمن أيضاً جانباً أكاديمياً من خلال بحث أطر التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، كمركز تميز يحتذى به في البحوث، يمكن أن تقتدى به جامعة بلجراد في إطار برنامج متعدد التخصصات يستفيد منه الطلبة بالجامعة.

السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
السفارة المصرية في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي
مهرجان الفن الأفريقي
مهرجان الفن الأفريقي
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