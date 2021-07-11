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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي يقدم حلول لمنع تداول امتحانات الثانوية العامة الكترونيا

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

تداول  امتحانات الثانوية العامة  عبر المنصات الإلكترونية  ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر كل عام ، فعلى الرغم من تشديد العقوبات وإصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع المتسببين ، إلا أن مشاهد تداول الامتحانات تتكرر سنويا باختلاف الوسائل والطرق.

 

 قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي  بجامعة عين شمس،ان وزارة التربية والتعليم تقوم بمجهود كبير علي كافة الاصعدة لمكافحة الغش من خلال غرفة عمليات  الثانوية العامة مؤكدا أنه لم يتم تسريب الامتحانات كما تزعم بعض الصفحات الالكترونية 

 

 

تداول امتحانات الثانوية العامة

 

وأشار الخبير التربوي أنه من الضروري الكشف أكثر من مرة علي الطالب سوء خارج اللجنة وداخلها والتأكد من عدم وجود اجهزة إلكترونية  .

 

وتابع أنه   يجب أن تتوفر بمحيط اللجان سواء بالنسبة لامتحانات المدارس أو الجامعات ، اجهزة تشويش لمكافحة الغش .


كما شدد على ضرورة الوصول الي أجهزة تكنولوجية تكشف عن الاجهزة الإلكترونية المتواجدة مع الطالب قبل دخوله اللجنة ، واذ تم تسريب سماعة او موبايل داخل اللجنة لابد من الكشف مرة أخرى داخل اللجان عن تواجد اجهزة إلكترونية مع باقي الطلاب .


وأشار شوقي إلى تغليظ عقوبة الغش التي قد تصل إلى حرمان الطالب الغشاش من الامتحان عامين متتاليين لمنع الغش مرة اخرى ، وإذا ثبت بالفعل أنه كان يغش بطريقة مباشرة عن طريق ملخصات او مراجع داخل اللجنة وغيرها من الوسائل التي تساعد على الغش.



الجدير بالذكر أدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى  طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب/طالبة، وأدى  طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد شوقي على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

الثانوية العامة الامتحانات الدراسة الثانوية العامة امتحانات الدور الأول الشعبة الادبية عقوبة الغش

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