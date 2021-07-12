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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم تطمئن على وصول أوراق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

اوراق اسئلة امتحانات
اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021

اطمأنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، على وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر أداءها اليوم ، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة في جميع محافظات مصر.

وتم نقل جميع أوراق الأسئلة والبابل شيت من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.

ويؤدي اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين سيخوضوا امتحان اللغة الاجنبية الثانية ،  عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

 كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين) ، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة إلتزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبها .. قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

  • المرة الاولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
  • المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
  • المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 


جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

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