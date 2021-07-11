مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي يعي تماما تفاصيل أزمة سد النهضة

سد النهضة

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، إن وزير خارجية استونيا فى حوار مع صدى البلد، أكد أن ملف سد إثيوبيا سيكون فى اجتماع دول الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي أعرب عن غضبه من رفض إثيوبيا بعرض الملف على الاتحاد لوضع حلول له.



وأشار إلى أن وزير خارجية استونيا أكد أن الاتحاد الأوروبي يندد بأى إجراءات أحادية من إثيوبيا فى ملف السد الإثيوبي.



وكشف أن الاتحاد الأوروبي هو أكثر جهة تهتم بـ ملف سد النهضة الإثيوبي.



وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعى تمًاما تفاصيل أزمة سد النهضة، وتأثير نقص المياه على المصريين.



ولفت إلى أن وزير خارجية استونيا يتحدث بـ معلومات، وأنه يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، وأن الوزير يعلم ما سيعانى منه 100 مليون مصري من نقص المياه، والـ 150 مليون مصري و سوداني.

وتابع أن سامح شكري وزير خارجة مصر التقى اليوم فى بروكسل وزير خارجية إسرائيل، ووزير خارجية مالطا، ووزير خارجية استونيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سامح شكري بدأ سلسلة اجتماعات مكثفة، معلقًا : " الوزير سامح شكري لم يسترح وقام بعمل اجتماعات كثيرة".



وأكد أن اجتماع وزير الخارجية المصري بـ وزير الخارجية الإسرائيلي، استمر لمدة ساعة، وتحدث بشأن سد النهضة، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي نفى تمامًا علاقة إسرائيل بـ ملء سد النهضة، وقال اننا لن نضحى بعلاقتنا بمصر من أجل إثيوبيا، لأن علاقتنا بمصر تعنى السلام، وأنه تم إرسال رسالة شكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره فى التهدئة بقطاع غزة.



وكشف مجدي يوسف فى آخر المكالمة أن الثلاثاء المقبل من المتوقع صدور قرارات من الاتحاد الأوروبي ضد إثيوبيا بشأن مجازر تيجراي.



وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شري، لديه لقاءات كثيرة غدًا تبدأ من السابعة صباحًا.

والتقى سامح شكري‬⁩، وزير ⁧‫الخارجية، في بروكسل، نظيره المالطي ⁧‫"إيفارست بارتولو‬⁩" للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي.

ويواصل “شكري”، التشاور خلال لقاء نظيره المالطي إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، كالأزمة الليبية، ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

والتقى أيضا وزير الخارجية، اليوم، الأحد، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على هامش مباحثاته في بروكسل.

وكان قد توجه اليوم إلى العاصمة البلجيكية حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



