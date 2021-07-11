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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

نيافة الأنبا باسيليوس
نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار اليوم، كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس.

 

كان في استقبال نيافة المطران الأب توماس رياض، راعي الكنيسة، حيث ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الراعي، وخورس الشمامسة، والمؤمنين، كما ألقى نيافته كلمة العظة حول "اختبار الإيمان أمام الاحتياجات المادية".

 

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الأحوال الرعوية للكنيسة ومتابعتها.

 

الأنبا باسيليوس فوزي للأقباط الكاثوليك كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس الأب توماس رياض مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك

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