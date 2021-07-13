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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

ريتشارد برانسون
ريتشارد برانسون

الملياردير ريتشارد برانسون فعلها في الفضاء .. من المعتاد ان يطرق على مسامعنا العديد من السباقات مثل سباق السيارات او مسابقات السباحة والجري وغيرها من السباقات الا ان الغريب هنا تسارع اثنين من اغنياء العالم على الوصول الي الفضاء أولا قبل الاخر لينجح احداهما في الوصول بطائرته الخاصة التي صمما خصيصا لخوض رحلة فضائية نجاحة حيث نشرت الصحف العالمية الشهر الماضي أنباء عن نية الملياردير الشهير مؤسس شركة امازون السفر  في شهر يوليو الجاري و حدد ميعاد 20 يوليو هو الوقت الذي سيسافر فيه، إلا أن ملياردير آخر سبق جيف بيزوس و سافر إلى الفضاء اليوم وهو الملياردير ريتشارد برانسون.

رحلة الملياردير الشهير ريتشارد برانسون إلى لفضاء

حسب ما نشرت صحيفة “ اكسبريس” أن الملياردير الشهير ريتشارد برانسون، سافر إلى الفضاء و سبق جيف بيزوس الذي عقد نيته وأعلن الشهر الماضي عن نيته السفر الى الفضاء في 20 يوليو . 

انطلاق رحلة الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء

غادرت الرحلة الفضائية التي انضم إليها الملياردير الشهير ريتشارد برانسون، في تمام الثانية و 40 دقيقة من ظهر اليوم من قاعدة سبيس شيب أمريكا في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية .

الأمر يعود إلى 2004، حينما أنشأت شركة “فيرجين جلاكتيك”،  قادرة أن تحمل 8أشخاص إلىى الفضاء و يشمل الـ8 أشخاص طياران و 6 ركاب على متن الركبة .

أجريت تجارب على المركبة الفضائية لأكثر من 17 عام، و في النهاية نجحت التجارب و كانت النتيجة سفر المركبة التي كانت تحمل الملياردير ريتشارد برانسون رواد فضاء آخرين 50 ميلا إلى الفضاء، و استغرقت الرحلة ساعة من الزمن . 

من هو الملياردير ريتشارد برانسون

هو السير ريتشارد تشارلز نيكولاس برانسون ولد في 18 يوليو 1950 في إنكلتراو هو رجل أعمال بريطاني ومؤسس مجموعة فيرجين جروب Virgin Group التي تضم أكثر من 360 شركة. 

أسس برانسون مجموعة مراكز تسجيل باسم فيرجين ريكوردس و  يحتل ريتشارد برانسون المرتبة رقم 245 في قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم، بثروة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي. كان أول مشروع تجاري ناجح لبرانسون في سن 16 عاما، عندما أصدر مجلة سماها الطالب. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رحلة الملياردير ريتشارد برانسون الي الفضاء من خلال الفيديوجراف التالي.

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فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

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