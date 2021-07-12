طارق الشناوي يكشف سبب انسحاب الوفد الفلسطيني من مهرجان كان



قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن رحلة مهرجان كان ممتعة بالرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة، مضيفا: مهرجان كان بروفة لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.



وأضاف “طارق الشناوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الفضائية المصرية،: لا يوجد أي تباعد اجتماعي داخل قاعات العرض، مسترسلا:" المهرجان يعتمد على إجراء تحليل pcr كل 48 ساعة، منوها إلى أن المهرجان متكفل بتحاليل الـ pcr.



وأوضح أن قاعات العرض مكتظة ولا يوجد تباعد اجتماعي ولكن حتى الآن لا يوجد أي إصابات، ولهذ المهرجان أكبر دليل على عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.



وفيما يخص انسحاب الوفد السنيمائي الفلسطيني، أكد على أن السبب هو تصنيف أحد الأفلام على كونه إنتاج إسرائيلي وليس فلسطيني، موضحا: الفيلم من إخراج إسرائيلي ومن إنتاج مركز السينما الإسرائيلي.



واسترسل: الفيلم يوضح صورة العرب الإيجابية ولكنه لا يهاجم إسرائيل، مشددا على أن تصني الفيلم يعتمد على أساس المنتج وليس المخرج.

وفي نفس السياق، قال طارق الشناوى الناقد الفنى إن مهرجان كان يعتبر الثانى تاريخيا على مستوى العالم، منوها إلى أن هذا المهرجان يرتبط بشهر مايو، مكملا أنه خلال فترات سابقة كان لدينا خوف من كورونا، لكن الآن لا بأس من بعض الحركة مع بعض الإجراءات الاحترازية لأن الحياة يجب أن تستمر.

وأضاف طارق الشناوى عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تحضيرات المهرجان لهذا العام استثنائية بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا وأنه يجب أن يتم الحضور بدعوة رسمية وسيكون هناك حضور أقل من حيث العدد.

وأشار طارق الشناوى، إلى أن مهرجان كان واقعى وقبلة العالم كله، وخاصة جميع الناقدين والفنانين الكبار، كاشفا أن المهرجان دائما يستحوذ على أفضل الأعمال السينمائية والنجوم، وأضاف أن يتميز المهرجان بالإقبال المصرى والعربى الكبير،عبر التاريخ.

وأكد طارق الشناوى أن الدولة المصرية استحوذت على القاعدة الذهبية للأفلام القصيرة، وأشار إلى أنه يجب على جميع الصحفيين والحاضرين أن يقوموا بالحجز المسبق لهذا المهرجان، حتى يتم تنسيق الأماكن تجنبا للازدحام.

توافد على مدينة كان الفرنسية العديد من صناع السينما ووسائل الإعلام بداية من أمس تمهيدا لحضور فعاليات النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يفتتح فعالياته غدا.

اشتكى عدد من المراسلين من تعطيل السيستم ما تسبب في تأجيل اختبارات فيروس كورونا المقرر التأكد منها قبل حضور فعاليات مهرجان كان بداية من الغد، لكن المشكلة تم حلها سريعا بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.

يتقدم الجميع بحجز موعد لإجراء اختبارات فيروس كورونا عبر الإنترنت، ثم يقومون بالحضور إلى المكان المخصص في موعد تم تحديده في وقت سابق.



