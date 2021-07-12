تصريحات استثنائية من دوناروما عقب التتويج بـ يورو 2020

تحدث جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بطريقة استثنائية مثل أداءه طوال البطولة، ذكر فيها إنجازات الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون.

وقال دوناروما في تصريحات بعد اللقاء لقناة "راي": "كنا استثنائيين. لم نترك شبرا واحدا في الملعب لم نغطيه، ولم نستسلم ولو لثانية واحدة".

أفضل لاعب في البطولة أتبع "نحن فريق رائع، ونستحق هذا التتويج".

صاحب الـ22 عاما أكمل "نحن هؤلاء من لا يعرفون الاستسلام. كان الأهم بعد تلقي الهدف أن نبقى على الطريق الصحيح، دائما ما أحاول البقاء مستعدا. وأن أعطي 100% مما أملك".

بطل اليورو أتم "جيانلويجي بوفون هو الرقم واحد دائما، وسنرى إلى أين سأصل".

إيطاليا توجت ببطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها.

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا



توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.