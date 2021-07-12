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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل يؤثر العلاج الكيميائي علي المناعة.. مدرس بطب المنصور يرد

صدى البلد

رد الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعه المنصورة، ومدير وحده الأورام بمستشفى زايد التخصصي، على سؤالا بشأن :"هل يؤثر العلاج الكيميائي على المناعة، مؤكدا أن هناك عدة أمور أساسية في هذا الأمر يجب الانتباه لها.

 

وقال الدكتور أحمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لقناة المحور، إنه يجب الانتباه لأي تطورات قد تحدث على نخاع العظام بعد جرعة العلاج الكيماوي، مضيفا أن نخاع العظام مسئول عن إخراج أهم ثلاث مكونات في الدم، وهى كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.
 

وتابع مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعه المنصورة، ومدير وحده الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أنه كلهم يتأثروا بنسب متفاوتة مع الجرعات المتفاوتة ومع كل نوع أورام، مستدركا أنه في حالة نقص كرات الدم الحمراء تعني قلت الهيموجلوبين ويعني نقص الحديد، ونعطي أدوية تحفز نخاع العظام من أجل إنتاج كرات الدم الحمراء والعلاج يكون من خلال حقن تحت الجلد.
 

وأكمل الدكتور أحمد عبد الهادي، أنه في حالة نقص كرات الدم البيضاء يعني أن الجسم معرض لالتهابات شديدة في أماكن مختلفة والعلاج من خلال حقن ترفع المناعة، لافتا إلى أنه في حالة نقص الصفائح الدموية يمكن أخذ عقار تحت الجلد يرفع من نسبة الصفائح الدموية أثناء العلاج الكيماوي ولا يأخذ احتياطيا وفي حال تكرار قلة الصفائح الدموية يتم أخذة.

 

وأنهى الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعه المنصورة، ومدير وحده الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أنه يجب مراعاة هذا الأمر من خلال عمل تحاليل بصورة مستمرة وفي حال أي أزمة هناك أدوية مخصصة يتم أخذها من خلال التواصل مع الطبيب المعالج.

 

في سياق أخر، قال أحمد نوح، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، إن التشخيص عن بعد خدمة جديدة ومتطورة تتم وفقا للتطور التكنولوجي الرقمي داخل وزارة الصحة، متابعا: خلال الأسبوع الماضي وصلت 6 أجهزة خاصة بالتشخيص عن بعد.

وأضاف "أحمد نوح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الفضائية المصرية:، أن الـ 6 أجهزة متواجدين داخل مستشفيات محافظة الدقهلية، منوها إلى أن التشخيص على بعد يتيح فكرة تواصل جميع الاطباء داخل مصر دون أي حاجة للتنقل والسفر.
 

وأشار أخصائي الكبد والجهاز الهضمي: إلى أن مرضى الأورام والمخ والاعصاب وأمراض الدم سيستفيدون من هذه الأجهزة، حيث سيتم دراسة حالتهم من قبل 18 جامعة مصرية دون حاجة للإنتقال.

 

ولفت إلى أن أجهزة التشخيص عن بعد تتيح خدمة الكشف عن بعد، منوها إلى أن المرحلة الأولى لتوفير أجهزة التشخيص عن بعد يشمل 7 مستشفيات.

 

وأوضح ان الاورام وجراحة المخ والاعصاب وأمراض الدم من ضمن التخصصات النادرة الغير متوفرة في العديد من المستشفيات، ولهذا أجهزة التشخيص عن بعد ستخدم هذه الامراض.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد عن افتتاح عيادات التشخيص عن بعد  للتخصصات النادرة مدعومة بكافة الأجهزة  حيث سيتم مناظرة الحالات  عن طريق الأطباء بالمستشفيات بالتعاون مع اساتذة الطب في التخصصات النادرة في 18 جامعة مصرية ومعهد ناصر وأكاديمية الأميرة فاطمة  .


وأكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية

وأضاف ان تلك العيادات تم افتتاحها ب 6 مستشفيات بصحة الدقهلية وهى مستشفى الجمالية المركزى ، مستشفى المطرية المركزي ،  مستشفى نبروة المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفى تمي الأمديد، مستشفى صدر بهوت  كما جاري تزويد مستشفى جمصة المركزي بجهاز وتشغيل العيادة في خلال أيام. 
وأشار الى أن العيادة مدعومة بجهاز التشخيص عن بعد  عبارة عن مجموعة أجهزة تشخيصية تشمل موجات صوتية ورسم قلب وكاميرا وشاشة اسكانر   و موصل بالانترنت لتسهيل تواصل الأطباء  المناظرين للحالة مع الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الأخرى والاستعانة بالخبرات الطبية في تشخيص الحاله عن بعد وهو متاح لجميع التخصصات الطبية والجراحية موضحا أنه تم تكليف وتدريب الفرق الطبية على استخدام الجهاز.

أحمد عبد الهادي علاج الأورام العلاج الإشعاعي جامعة المنصورة نخاع العظام العلاج الكيماوي الدم الحمراء الهيموجلوبين

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