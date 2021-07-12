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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.. تفاصيل

صدى البلد

قال شريف الصيرفي وكيل وزارة البترول سابقا، إن الهيدروجين غاز أساسي في الكون، متابعا: الهيدروجين يتواجد في هيئة مركبات أيضا.
 

وأضاف "شريف الصيرفي" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة المصرية الفضائية، أن استخدام الهيدروجين في درجات حرارة منخفضة ودرجات ضغط يكون أفضل غاز يمكننا الحصول من خلاله على الطاقة.
 

وأوضح وكيل وزارة البترول سابقا: أن العالم أصبح يستخدم غاز الهيدروجين كـ ناقل مثالي للطاقة، منوها إلى أن الهيدروجين الأخضر طاقة يتم استخدامها في الصناعة او النقل.
 

وأشار إلى أن العالم يعمل على تخزين الطاقة على هيئة هيدروجين عن طريق الضغط أو التبريد.

ولفت إلى أن هناك مبادرة للتحالف مع بعض الدول المجاورة لإنتاج الهيدروجين وتصديره لدول العالم، متابعا: أسعار إنتاج الهيدروجين الاخضر تتناقص حاليا بشكل كبير.
 

وشدد على ان مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة، ولهذا من الطبيعي أن تنتج مصر الهيدروجين الاخضر، حيث يوجد لدينا وفرة كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد على أن إنتاج الهيدروجين الاخضر سيقلل الاستهلاك الخاص بالغاز داخل مصر.


وفي سياق متصل قال ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل ، ويتم الحصول علية عن طريق التحليل الكهربي للمياه عن طريق الطاقات المتجددة ، لافتا إن نسبة الطاقات المتجددة وصلت هذا العام ألي نسبة 20% .

 


واضاف ايمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في " نشرة السادسة " المذاع علي القناه " الاولي المصرية " ، أن جميع الدول الأوروبية مهتمة جدا بالحصول علي الهيدروجين الأخضر ، والدولة المصرية تهدف ألي تصديره .

 

واوضح ايمن حمزة ، أن مصر لديها الأن احتياطي كبير من الطاقة الكهربية وهذا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية ن لافتا أن الرئيس السيسي وجه بحوكمة الجدول الزمني لمشروعات الكهرباء بمحور التعمير .


وتابع : " هناك مشروعات ربط كهربي الآن بين مصر والعديد من الدول ومنها السعودية بهدف تبادل الطاقة بما يعود بالنفع علي الجانبين وتصل قدرته ألي 3000 الأف ميجاوات .

الهيدروجين الهيدروجين الاخضر وزارة البترول وزارة الكهرباء اخبار التوك شو

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