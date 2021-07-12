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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي فرنسي يدعو إلى التطعيم الإجباري ضد وباء كورونا

صدى البلد

طالب فرنسوا بايرو، زعيم الوسط ورئيس حزب الحركة الديمقراطية (المودم) في فرنسا، بالتطعيم الإجباري ضد وباء كورونا لعامة السكان في البلاد.


وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أمس الأحد، أنه على خلاف موقف وزير الصحة أوليفيه فيران، فإن بايرو دعا إلى التطعيم الإجباري للجميع، قائلًا: "موقفي هو أنه لا يوجد مخرج آخر من هذا الوضع الوبائي غير التطعيم الإجباري للجميع".


ووفقا للصحيفة، يبدو أن هذا الموقف المؤيد للتطعيم الإجباري يتبناه عدد كبير من السياسيين والمسئولين في فرنسا.


وأوصت الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا، أمس السبت، بالتطعيم الإجباري لمن هم فوق سن 12، حيث وصف أحد أعضاء الأكاديمية التطعيم بأنه "أفضل طريقة لمنع ظهور متغيرات جديدة من كورونا". 


وعلى هذا الخط أيضًا، فإن الأكاديميات الوطنية للصيدلة والطب تعتبر التطعيم "الخيار الواقعي الوحيد" في مواجهة استمرار انتشار الوباء، وهو نفس الموقف الذي يتبناه اتحاد رؤساء البلديات في فرنسا، الذي طلب رئيسه ميشال فورنييه من رئيس الوزراء جان كاستكس إصدار "لقاح إلزامي للجميع دون قيود".


وكذلك دعا وزير الصحة السابق برنارد كوشنير مؤخرا إلى قانون يجعل التطعيم إلزاميًا.


من جانبه، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: "أنا لا أؤيد التطعيم الإجباري لجميع الفرنسيين، وهذا ليس جوهر تفكيرنا"، معتقدًا أن مثل هذا الإجراء سيكون من الصعب تنفيذه.


وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في مايو الماضي قائلًا: "أنا أحترم رأي الجميع، ولهذا السبب لم يتم فرض التطعيم بشكل إلزامي".

سياسي فرنسي حزب الحركة الديمقراطية لوباريزيان

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