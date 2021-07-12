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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون : الأهلي الأكثر استقرار

كارتيرون : صبحي سينافس نجم الأهلي فى الأولمبياد وساسي سيندم

كارتيرون
كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الزمالك، إنه محظوظ بوجود العديد من اللاعبين المميزين مثل الأهلي أيضا.

وأشار كارتيرون فى تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت  إلى أن الفريقين على المستوى الفني متساويان، لكن الأهلي الأكثر استقرارا لذلك يحاول الوصول للاستقرار لتحسن النتائج.

وأكمل " سعيد لوجود الكثير من الحراس المميزين في الزمالك، والمسألة هي تحدي بين اللاعبين ، لدينا حظ كبير في مركز حراسة المرمى فلدينا ثلاثة مميزين ويمكنها ضم الرابع حارس مرمى الاتحاد محمد صبحي فهو حارس رائع".

وتابع:" محمد صبحي سينافس محمد الشناوي حارس الأهلي في الفترة المقبلة مع المنتخب الأولمبي، لكن لا يمكني التنبؤ بالحارس الأول لمنتخب مصر الأول".

رحيل فرجاني ساسي 

وانتقل للحديث عن رحيل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك ، مؤكدًا أنه شعر في الأسابيع الأخيرة برحيل اللاعب وأعد نفسه لهذا الأمر.

وأكمل:" لم يكن لدينا خيار أخر بعد رحيل فرجاني سوى البحث عن بدائل، لكن في حالة انتهاء الدوري في موعده فكنت واثق أنه لن يرحل".

واستطرد:" ما حدث هو طريقة من وكيل اللاعب للضغط على النادي، وحزين على رحيل فرجاني بهذه الطريقة وكنت أتمنى أن يستمر لنهاية الموسم ".

وأكد أن اللاعب لم يقل له بشكل مباشر، لافتا أنه لن يعد مرة أخرى وهناك أهمية كبيرة لوكلاء اللاعبين والجماهير هنا كانت تعشقه وهو أمر مؤسف أن يرحل قبل نهاية الدوري .

وتابع:" ما حدث مع فرجاني ساسي يجعلنا نعيد التفكير في بعض الأمور بشأن عقود اللاعبين ولذلك قمنا بالتجديد مع زيزو والونش وكذلك يجب علينا الحديث مع بنشرقي مبكرا حتى لا يتكرر الأمر".

وأتم تصريحاته:" في يوم من الأيام سيندم على رحيله وسيكون أمر مؤسف بالنسبة له ولا اعتقد انه سيعود مرة أخرى".

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