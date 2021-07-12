عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون : نادي الزمالك مناسب لشخصيتي ..ولو كنت فى نهائي القرن لما فعلت ذلك

كارتيرون
كارتيرون

قال  باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يشكر نادي وادي دجلة لأنه اعطاه فرصة لإثبات نفهسه وبناء فريق لم يهزم خلال 20 مباراة في 6 أشهر.

وأضاف كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" مع وادي دجلة حققنا مركز جيد ومميز في الدوري واستطعنا الفوز على فرق كبيرة مثل الأهلي وسعيد لما حققته ومحظوظ بتدريب أكبر ناديين في إفريقيا".

وتابع:" مررت بالعديد من الظروف الجيدة، فالأهلي كان منظم جدا ورئيس النادي كان يريد أن يضع الفريق في مكان أفضل والمنافسة على جميع البطولات على الرعم من وجود العديد من المشاكل، وما لفت نظري في النادي هو مستوى التنظيم والإدارة".

لو كان كارتيرون فى نهائي القرن ماذا يفعل؟


وأوضح، أنه لم يشاهد نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك على الهواء لانه كان أمر صعب بالنسبة له وشاهده بعد ذلك، وكان حزين جدا لخسارة الفريق للمباراة.

وأكمل:" لو كنت موجود في تلك المباراة لم كنت أعطي الفريق راحة واستغل فترة التوقف الدولي واضع اللاعبين في معسكر مغلق، حتى لا يحدث ما حدث ، الزمالك لم يلعب بالتشكيل بشكل كامل وكان لديه بعض الغيابات على عكس الأهلي الذي لعب بصفوف مكتملة".

واستطرد:" النادي الذي اشعر فيه بالارتياح أكثر هو الزمالك لأنني أعامل بطريقة محترمه لذلك هو أكثر نادي مناسب لشخصيتي، وسعيد لكوني أدرب هذا الفريق بالدوري الأقوى في افريقيا".

وأتم تصريحاته:" عدت لخلق تاريخ جديد مع نادي الزمالك، والأمور كانت على مرام في السعودية لكن عندما تكون شغوف وتحب نادي ستعود إليه، فكنت اريد أن اثبت للجميع أنني لم أرحل بسبب الأموال فراتبي مع الزمالك أقل بكثير مما كنت أحصل عليه في التعاون السعودي".

 

باتريس كارتيرون الزمالك وادي دجلة الأهلى نهائي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

أمازون تستعد لإطلاق جهاز رادار لتتبع نوم المستخدمين بتردد 60 جيجاهرتز

كارتيرون : هذا اللاعب بديل ساسي .. وسعيد لعدم انضمام طارق للأولمبي

تعرف على قدرات لكزس LFA POV Drive المذهلة.. فيديو

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الإثنين 12-7-2021

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-7-2021 والقنوات الناقلة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 12-7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

8 أذكار بعد صلاة الفجر في العشر من ذي الحجة.. ثوابها حجة

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ