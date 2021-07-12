سفير مصر بالمغرب يكشف موقف حضور الجماهير في نهائي أفريقيا

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "تن": "لم تقم أي مباراة حتى الآن بحضور جماهيري في المغرب، ونفس الشيء سينطبق على مباراة النهائي بين الأهلي وكايزر تشيفز بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "هناك اهتمام بالنادي الأهلي ونهتم بكل الفرق التي تأتي المغرب، ولكن مباراة الأهلي لها وضع خاص وتُقام في ظروف خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية بالمغرب".

وأتم: "متواصلون مع محمود الخطيب وسمير عدلي والأمور تسير بشكل جيد، ونحن في انتظار وصول الأهلي يوم الثلاثاء إلى المغرب في السابعة مساءً".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاصة

فاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء أمس الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.

وفي الجانب الأخر، استمر مصر للمقاصة بنفس رصيده 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وبهذه المباراة يكون الأهلي قد خاض أخر مباراة محلية قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظرة السبت المقبل أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي .