أحمد سليمان: الدوري زمالكاوي بنسبة 70%.. والنادي يحتاج لمجلس منتخب

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اقترب من حسم لقب الدورى هذا الموسم بنسبة 70%، مشيراإلى أن الأمر متوقف على نتائج مباريات الأهلى المقبلة.

وأضاف أحمد سليمان، فى حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على أون تايم سبورت 2: "الزمالك اقترب من لقب الدورى بنسبة 70% بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الأهلى بخوض مباراة كل 3 أيام وده لصالح الأبيض".

ساسي ومجلس منتخب

وأردف سليمان: "لو من إدارة الزمالك كنت اعلنت رحيل فرجانى ساسى، لأن النادي هو اللى أضاف لفرجانى من 40% إلى 80%، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة الذى حصل عليها ولو جاله عرض ضعف الزمالك ماشى، لكن بيتكلم في عرض قريب من عرض الزمالك، ولكن ساسى مقدرش الزمالك".

وتابع أحمد سليمان: "الزمالك محتاج مجلس إدارة منتخب في الموسم المقبل، لأن رحيل مصطفى محمد كان مرتبط بوعد من المجلس السابق ورفض البقاء والزمالك تأثر بغيابه والنادى يحتاج تدعيمات 20% وخاصة العمود الفقرى للفريق".