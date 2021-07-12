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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة

محلل سياسي: السيسي يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي

صدى البلد

قال أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت توسعات كبيرة فى الرقعة الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن الجميع يشاهد مشروع الدلتا الجديد، وحجم الأراضى الجديدة، مؤكدًا أن هناك 1.2 مليون فدان تضاف لـ الأراضى.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة فى المجال الزراعى توفر فرص عمل كثيرة للشباب، ويمكن مصر من فتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن مصر خلال جائحة كورونا لم تعانى من نقص أى سلعة، ولذلك لأن الرئيس يعلم جيدًا ما يقوم به، ويسعى لتوفير كل شئ للمواطنين.
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قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك ارتفاع في الصادرات الزراعية المصرية وصل إلى 15%، مشيراً إلى ان هذا يرجع إلى أسباب كثيرة ولكن أهمها إلتزام المُصدرين بكافة الشروط اللازمة، وتحسن الزراعة.

وأضاف عبد الحميد الدمرداش في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن مصر تم وضعها على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن تم فتح 30 سوق جديد خلال العامين الماضيين، مقدماً الشكر لوزارة الزراعة، والحجر الزراعي.

ونوه رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أن كورونا كانت السبب في عدم فتح أسواق كثيرة على مستوى العالم، معقباً: "إحنا قعدنا 8 سنين عشان نفتح سوق للموالح في اليابان، وملحقناش نفتحه غير في نهاية الموسم".

وأكد عبد الحميد الدمرداش أن هناك تعاون كبير بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبين الحجر الزراعي المصري، الذي يقوم بدور كبير، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة في تنمية الصادرات، وجهود وزارة التجارة.

وتابع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن كان هناك حظر لبعض المحاصيل في دول الخليج، مثل البطاطس، والبرتقال، معقباً: "ديه مشاكل واتحلت بنسبة كبيرة"، مشيراً إلى أن مصر كانت تواجه من مشكلة أخيرة، وهي قيام الاتحاد الأوروبي بتغيير حدود بعض المبيدات، حيث قام بتخفيضها.

وعقب عبد الحميد الدمرداش قائلاً: "أخدنا وقت عقبال ما وزعنا التغييرات والتشريعات الجديدة ديه على المزارعين، وكان هناك مخلفات كثيرة في البداية ولكن مع الوقت قلت".

وكشف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن وجود حاصلات كثيرة مطلوبة في الخارج، مثل: المانجو، والبرتقال، واليوستفندي، مؤكداً أن مصر تحرص دائماً على رفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية.

ونوه عبد الحميد الدمرداش على أن هناك فجوة زراعية في السلع الاستراتيجية، مثل: القمح، والفول الصويا، والذرة، مشيراً إلى أن هناك إكتفاء ذاتي في الفواكه والخضراوات.

وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية  إلى جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بالمساندة التصديرية، حيث تم تسديد 85% من الحاصلات الزراعية المستحقة.

 

عبد الفتاح السيسي الزراعى القطاع الزراعى الرقعة الزراعية مشروع الدلتا الجديد

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